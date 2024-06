Benetton Rugby, dodici giocatori lasciano la squadra a fine stagione

Dopo la grande festa di sabato per l'accesso ai playoff di United Rugby Champonship, Benetton Rugby ha annunciato che dodici giocatori della prima squadra non faranno più parte della rosa della prossima stagione sportiva 2024/2025. Gli atleti in questione, che la società biancoverde vuole ringraziare per l’impegno e la professionalità profusi con la maglia dei Leoni, sono:

Giacomo Da Re (3 stagioni, 14 presenze, 2 mete)

Dewaldt Duvenage (6 stagioni, 97 presenze, 8 mete)

Sam Hidalgo-Clyne (2 stagioni, 11 presenze, 1 meta)

Marco Lazzaroni (10 stagioni, 129 presenze, 7 mete)

Gianmarco Lucchesi (4 stagioni, 47 presenze, 17 mete)

Giacomo Nicotera (4 stagioni, 41 presenze, 2 mete)

Edoardo Padovani (4 stagioni, 45 presenze, 13 mete)

Giovanni Pettinelli (6 stagioni, 75 presenze, 5 mete)

Joaquin Riera (5 stagioni, 46 presenze, 4 mete)

Henry Time-Stowers (2 stagioni, 22 presenze, 1 meta)

Marcus Watson (2 stagioni, 16 presenze, 7 mete)

Federico Zani (8 stagioni, 82 presenze, 2 mete)​​

Quanto allo staff tecnico, tre componenti concluderanno la propria esperienza in biancoverde al termine della stagione corrente, ossia: il breakdown coach Julian Salvi, il preparatore fisico Giorgio Da Lozzo ed il fisioterapista Lorenzo Gai.

Il commento

Amerino Zatta, presidente del club biancoverde, conclude: «Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a ciascuno di loro. Ringrazio i giocatori ed i componenti dello staff che si apprestano a lasciare il club per gli anni trascorsi a Treviso, perché con la loro dedizione ed il loro impegno hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia di questa gloriosa società. Auguriamo a tutti loro le migliori fortune per un futuro professionale ricco di soddisfazioni».

