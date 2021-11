Benetton Rugby: ecco il XV dei leoni per il match di Monigo contro Glasgow

Sabato 27 novembre, alle ore 14 italiane, i Leoni saranno di scena tra le mura amiche per tornare ad affrontare il proprio percorso nello United Rugby Championship. Si giocherà allo Stadio Monigo di Treviso con il Benetton Rugby che nel sesto round di URC aspetta in casa gli scozzesi dei Glasgow Warriors. Una sfida molto importante nel prosieguo dell’annata dei Leoni, perché Benetton Rugby e Glasgow fanno parte dello stesso girone geografico italo-scozzese, a cui appartengono anche Edimburgo e le Zebre Rugby. I Glasgow Warriors nella classifica generale sono sesti, hanno 15 punti e precedono i biancoverdi che ne hanno 12 e sono ottavi. I Leoni si scontreranno con Glasgow, la formazione allenata dall’head coach Danny Wilson. Nell’ultima gara, prima della sosta internazionle, gli scozzesi avevano perso in casa 15-31 con Leinster, mentre i biancoverdi avevano ceduto fuori casa con gli Scarlets per 34-28.

PRECEDENTI:

Le due formazioni si sono già affrontate nella competizione di stampo celtico 19 volte, con 4 successi dei trevigiani e 15 per gli scozzesi. Ultimo precedente: Benetton Rugby vs Glasgow a Monigo il 24 aprile 2021 con i Leoni vittoriosi 46 a 19 nel primo turno di Rainbow Cup.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

La supersfida di sabato sarà diretta dal fischietto sudafricano Marius van der Westhuizen, dai suoi assistenti italiani Federico Boraso e Filippo Russo. Al TMO l’italiano Alan Falzone.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Lo staff tecnico dei Leoni diretto da Marco Bortolami ha progettato il XV di Monigo tenendo conto di alcune indisponibilità per infortunio e dei diversi biancoverdi rientrati in casa base solamente all’inizio della settimana, dopo essere stati un mese impegnati nelle sfide internazionali. La formazione che scenderà in campo domani conterrà un triangolo allargato costituito da Rhyno Smith come estremo, mentre le ali saranno a sinistra Edoardo Padovani e a destra Ratuva Tavuyara. Al centro Luca Morisi e Tommaso Menoncello. La mediana è gestita da Leonardo Marin all’apertura e da capitan Dewaldt Duvenage che avrà la conduzione della mischia.

Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni Federico Zani e Tiziano Pasquali, a tallonare Gianmarco Lucchesi. In seconda linea la coppia formata da Carl Wegner e Federico Ruzza. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Giovanni Pettinelli e Michele Lamaro. Numero 8 sarà Toa Halafihi, al debutto in stagione e al rientro dall’infortunio. Pronto al possibile esordio in maglia Benetton Rugby dalla panchina Alessandro Garbisi.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (3)

14 Ratuva Tavuyara (48)

13 Tommaso Menoncello (6)

12 Luca Morisi (87)

11 Edoardo Padovani (12)

10 Leonardo Marin (4)

9 Dewaldt Duvenage (c) (60)

8 Toa Halafihi (38)

7 Michele Lamaro (26)

6 Giovanni Pettinelli (51)

5 Federico Ruzza (76)

4 Carl Wegner (3)

3 Tiziano Pasquali (88)

2 Gianmarco Lucchesi (18)

1 Federico Zani (55)

A disposizione: 16 Corniel Els (13), 17 Tomas Baravalle (55), 18 Ivan Nemer (21), 19 Niccolò Cannone (32), 20 Manuel Zuliani (19), 21 Alessandro Garbisi*, 22 Joaquin Riera (18), 23 Luca Sperandio (65).

()= presenze in biancoverde

*= pronto all’esordio in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Tomas Albornoz, Andries Coetzee, Riccardo Favretto, Simone Ferrari, Thomas Gallo, Marco Lazzaroni, Giacomo Nicotera, Luca Petrozzi, Nahuel Tetaz, Cherif Traore.

Arbitro: Marius van der Westhuizen (SARU)

Assistenti: Federico Boraso, Filippo Russo (entrambi FIR)

TMO: Alan Falzone (FIR)

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvGLA. Il match sarà inoltre trasmesso in chiaro su Mediaset 20.

APERTURA CANCELLI E FOOD TRUCK

I cancelli dello Stadio Monigo si apriranno ai tifosi alle 12:00 di sabato 27 novembre e numerosi food truck all’interno dello stadio aspettano i supporters biancoverdi, con pietanze deliziose da gustare! Per non perderti nessuna notizia in arrivo dal pianeta biancoverde, iscriviti al canale Telegram del Benetton Rugby!