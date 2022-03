Benetton Rugby travolto dal Leinster, a Monigo finisce 17-61

Il Benetton Rugby a Monigo ospita la capolista Leinster nel tredicesimo round di United Rugby Championship. Sabato 5 marzo i plurititolati irlandesi hanno dilagato in casa del Benetton Rugby, alla ricerca di punti importanti in ottica rincorsa alla zona playoff.

Nel primo tempo Wegner e compagni giocano una gara in cui non producono offensive di rilievo con l'ovale in mano, mentre i Dubliners creano tanto, sfruttando un multifase di qualità e un gioco aperto impregnato su velocità e tecnica. Così il Leinster a fine primo tempo è già avanti 3-28 grazie a quattro mete segnate. Nella ripresa i Leoni trovano due mete con Piantella e Cannone, ma gli irlandesi non si fermano e vanno a segno altre cinque volte. Alla fine è 17-61 per Leinster.