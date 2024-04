Challenge Cup, Benetton Rugby a Monigo per gli ottavi di finale contro Lions

Sabato 6 aprile alle ore 18.30, il Benetton Rugby disputerà l'ottavo di finale di Challenge Cup allo stadio Monigo di Treviso contro i sudafricani degli Emirates Lions. Nel turno ad eliminazione diretta e in sfida secca, i biancoverdi ospitano la franchigia sudafricana degli Emirates Lions. La formazione di Johannesburg è entrata a far parte dello United Rugby Championship dal 2021; si tratta quindi di una sfida con pochi confronti recenti. Nell'URC, a livello di classifica, il Benetton Rugby è sesto con 37 punti, mentre i Lions sono noni a pari merito a 34 punti.

Benetton Rugby ed Emirates Lions hanno fatto parte della stessa Pool 2 nella prima fase della Challenge Cup, ma nei quattro turni non si sono incrociati. I Leoni di coach Bortolami hanno vinto il girone grazie ai 15 punti accumulati, frutto di tre vittorie contro Montpellier, Perpignan e Newcastle, più una sconfitta con punto di bonus contro gli Ospreys. I Lions sono arrivati quarti con 10 punti messi via a seguito di due vittorie contro Perpignan e Newcastle e due sconfitte contro Montpellier e Ospreys. La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvLIO. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su EPCRTV.

Precedenti

In tutta la storia, i Leoni trevigiani e i Lions si sono affrontati tre volte dall'ingresso dei sudafricani nello United Rugby Championship nel 2021. Due le vittorie per i sudafricani e un successo a Monigo per i trevigiani nell'ultimo precedente del novembre del 2023. Tra i Lions milita un ex biancoverde: si tratta di Andries Coetzee, estremo passato al Benetton Rugby nella stagione 2021/2022.

Arbitri

A dirigere la partita di domani ci sarà l'inglese Christophe Ridley. Gli assistenti saranno gli inglesi Joe James e Jonathan Healy. Al Tmo ecco l'inglese Dean Richards.

Formazione

Coach Marco Bortolami dovrà rinunciare ad alcuni giocatori fermi per infortunio, ma potrà affidarsi al rientro di tutti i nazionali. Analizzando la batteria di trequarti, il coaching staff trevigiano opta per Rhyno Smith come estremo, le ali saranno a destra Tommaso Menoncello e a sinistra Onisi Ratave. Al centro ancora Ignacio Brex coadiuvato da Malakai Fekitoa. Alessandro Garbisi gestirà la mischia dal primo minuto, affiancato ancora all'apertura da Jacob Umaga. Il pack biancoverde vedrà in prima linea Thomas Gallo da pilone sinistro, il pilone destro è Simone Ferrari, a tallonare Giacomo Nicotera. Non si tocca la seconda linea da settimana scorsa: Niccolò Cannone si posiziona vicino al capitano Eli Snyman. In terza linea i due flanker sono Alessandro Izekor e Sebastian Negri. A numero 8 conferma per Toa Halafihi.

Il commento

«Al netto degli infortuni, soprattutto quelli di Zuliani e Lamaro che non sono disponibili, le scelte di formazione sono state fatte in base all'avversario che andremo a incontrare - conclude Bortolami -. I Lions sono una squadra con caratteristiche chiare: la grande fisicità degli avanti tipica di tutte le squadre sudafricane, a cui si aggiunge l'estremo dinamismo e l'imprevedibilità dei loro trequarti. Pensiamo che la formazione decisa possa esprimere la fisicità necessaria, avendo anche la dinamicità per lavorare bene negli 80 minuti. La scelta di portare in panchina 6 avanti va nella direzione di garantirci che gli avanti lavorino duro e dare negli 80 minuti una prestazione di alto livello. Ho voluto dare continuità alla formazione della scorsa settimana, eccetto un paio di giocatori, per favorire il reinnesto dei nazionali che hanno giocato e garantire un minimo di continuità, tenendo conto delle prestazioni di tutti».