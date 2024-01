Benetton Rugby sfida Montpellier a Monigo: la formazione dei Leoni

Il Benetton Rugby è pronto a disputare l’ultimo incontro prima della pausa internazionale dovuta al Sei Nazioni. I Leoni dovranno districarsi nell’ultimo turno del girone di Challenge Cup. Domani, sabato 20 gennaio alle ore 16:15, i biancoverdi scendono sul campo amico di Monigo: la truppa di coach Marco Bortolami è attesa dal quarto turno della Pool B di Challenge Cup contro il Montpellier Herault Rugby. Gli avversari dei trevigiani saranno i transalpini, formazione del Top14 francese che al momento occupa l’ultima piazza del campionato con 16 punti dopo 12 turni.

Ma in coppa i francesi stanno mantenendo un cammino impeccabile. Dopo i primi tre round il Montpellier è primo nella Pool 2 a 14 punti, grazie a tre vittorie su tre contro Newcastle, Ospreys e Lions. Sull’altro fronte, i Leoni sono secondi a 11 punti, totalizzati con i due successi con bonus contro Perpignan e Newcastle, e il punto di bonus offensivo contro gli Ospreys. In palio domani a Monigo ci sarà quindi il primo posto del girone. Chi finirà in vetta potrà poi avere il diritto di giocare l’ottavo di finale di Challenge Cup. Ricordiamo che il Benetton Rugby ha già strappato il pass per la prossima fase. La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvMHR. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Epcrtv, non su Sky.

Precedenti

Benetton Rugby e Montpellier Herault Rugby si sono incrociati in tre storici precedenti, con tre successi a favore dei francesi. L’ultimo incrocio fa riferimento al quarto di finale di Challenge Cup dell’aprile 2021: all’Yves du Manoir vinsero i transalpini per 31-25. Grande ex della partita è Paolo Garbisi, mediano di apertura e fratello maggiore di Alessandro: ha indossato la maglia biancoverde nell’annata 2020/2021.

Arbitri

L’arbitro della sfida di domani è il sudafricano Morne Ferreira, assistito da Marius van der Westhuizen e Aimee Barrett-Theron. Al Tmo il sudafricano Marius Jonker.

La formazione

Lo staff tecnico diretto da coach Marco Bortolami cambia qualcosina a livello di formazione, ma ripone ampia fiducia su molti interpreti dell’ampia e storica vittoria di venerdì scorso a Newcastle. Ad estremo conferma per Rhyno Smith. Ai lati del triangolo allargato ci saranno ancora a destra Ignacio Mendy e a sinistra Onisi Ratave. Coppia di centri che vede protagonisti Malakai Fekitoa e Tommaso Menoncello. In mediana spazio dal primo minuto a Alessandro Garbisi per dirigere la mischia. In cabina di apertura conferma per Tomas Albornoz. Nella mischia biancoverde in prima linea i piloni non si toccano: a sinistra Thomas Gallo, alla 50esima apparizione in biancoverde, e a destra Giosué Zilocchi. Come tallonatore ritorna titolare Bautista Bernasconi. In sala macchina il duo fortificato da Edoardo Iachizzi e dal capitano Eli Snyman. In terza linea Alessandro Izekor e Manuel Zuliani sono i due flanker. Il numero 8 sarà ancora Lorenzo Cannone.

Il commento

«La formazione che ho delineato insieme allo staff, ha come obiettivo principale quello di contrastare la forte fisicità del pack di Montpellier - spiega l’head coach Marco Bortolami -. Da qui la scelta di portare in panchina sei avanti e due trequarti. Scenderà in campo una squadra che può partire forte. Poi ci sarà una panchina non solo potente dal punto di vista fisico, ma anche ricca di esperienza, perché la partita con molta probabilità si deciderà nel secondo tempo».