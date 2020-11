Nuovo pilone per il Benetton: dai Wasps arriva in prestito Zac Nearchou

Il Benetton Rugby nelle ultime ore ha comunicato l’arrivo di un nuovo giocatore in prestito sino al 30 giugno 2021. Si tratta di Zac Nearchou, pilone destro proveniente dalla squadra inglese dei Wasps di Coventry. Nato a Reading (Inghilterra) il 16 novembre 2000, alto 178 cm per 125 kg, Nearchou può anche giocare anche come tallonatore e ha rappresentato la nazionale inglese Under 18 e Under 19. L’avanti ha iniziato la sua carriera rugbistica all’Henley Hawks Rugby Football Club quando aveva spento cinque candeline e si è unito all’Accademy degli Wasps all’età di 14 anni. Passato per l’Under 18 del sopracitato team inglese, nella stagione 2019/2020 si è accasato alla Wasps Senior Academy direttamente dal Radley College. Ora per lui l’opportunità in maglia biancoverde e sarà selezionabile a partire dalla gara casalinga di domenica contro i Dragons Rugby.