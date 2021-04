Benetton Rugby, ufficializzate le prime tre gare di Rainbow Cup

Guinness Pro14: nel pomeriggio di sabato 24 aprile, i Leoni trevigiani ospiteranno a Monigo i Glasgow Warriors. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn alle ore 14

I Leoni del Benetton Rugby in campo

Sono state ufficializzate le date e i relativi orari dei primi tre round della Guinness Pro14 Rainbow Cup, dato che ora è stato anche confermato il calcio d’inizio dell’ “opening game” in Sudafrica, fissato per le 19 di venerdì 23 aprile nel match tra Dhl Stormers e Cell C Sharks.

Così il giorno successivo, nel pomeriggio di sabato 24 aprile, i Leoni ospiteranno a Monigo i Glasgow Warriors. Tutti i Round 1 saranno disponibili grazie al network dei broadcaster del Guinness Pro14: il Benetton Rugby sarà trasmesso ancora su Dazn. Seguirà l’ufficializzazione delle partite dei Round 4, Round 5 e Round 6, non appena il board del Pro14 Rugby avrà ricevuto tutte le approvazioni necessarie, con i permessi dai governi principali e dalle autorità sanitarie, che consentiranno ai team sudafricani (DHL Stormers, Cell C Sharks, Vodacom Bulls e Emirates Lions) di viaggiare.

Il calendario delle prime tre gare

Round 1: Sabato 24 aprile, ore 14*: Benetton Rugby vs Glasgow Warriors a Monigo

Round 2: Venerdì 7 maggio, ore 19*: Zebre Rugby Club vs Benetton Rugby al Lanfranchi di Parma

Round 3: Sabato 15 maggio, ore 18:15*: Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club a Monigo;

*da considerarsi come orario italiano.

DA DEFINIRE

Round 4: weekend del 29 maggio

Round 5: weekend del 5 giugno

Round 6: weekend del 12 giugno

Finale: weekend del 19 giugno.