Benetton Rugby, Federico Zani rinnova il contratto fino al 2024

Il Benetton Rugby ha comunicato il rinnovo contrattuale di Federico Zani sino al 30 giugno 2024. Arrivato a Treviso nell’estate del 2016, Zani in queste stagioni ha fatto della versatilità una delle sue caratteristiche principali. E’ un suo pregio quello di essere un utility della prima linea poiché grazie alla sua forza fisica, la solidità in mischia ed al buon lancio in touche, è capace di ricoprire sia il ruolo di pilone sinistro che di tallonatore.

Federico Zani è nato a Parma il 9 aprile 1989, alto 178 cm per 110 Kg. Fa il suo esordio in Serie A2 con la maglia del Rugby Colorno nella stagione 2008/2009. L’anno successivo passa al Gran Parma, nel massimo campionato italiano, dove colleziona 8 presenze. Dopo tre stagioni con il Cus Verona in A2, Federico torna a giocare in Eccellenza con Petrarca prima e Mogliano poi, in quest’ultimo anno veste la maglia del Benetton Rugby nei panni di permit player. Nel 2016/2017 il suo passaggio definitivo in biancoverde dove ad oggi ha collezionato 61 presenze tra United Rugby Championship, Champions Cup e Challenge Cup.

Infine la carriera in azzurro di Zani lo ha visto vestire la maglia della Nazionale Emergenti e Maggiore. Con quest’ultima ha finora raccolto 16 caps e siglato due mete, una nel Mondiale 2019 disputatosi in Giappone e l’altra nel Sei Nazioni 2020. “Sono felicissimo di poter continuare a vestire questa maglia che nelle ultime 6 stagioni è stata una seconda famiglia standomi sempre vicino anche nei momenti difficili causa infortuni. Continuerò ad essere al servizio della squadra e della società cercando di essere un punto di riferimento per i miei compagni più giovani e facendomi trovare pronto quando sarò chiamato in causa” ha detto Federico Zani al momento della firma.

“Siamo contenti di aver rinnovato il contratto di Federico per le prossime due stagioni. Ottimo professionista calatosi nella nostra realtà, ha sin da subito messo le sue doti a disposizioni del gruppo dentro e fuori dal campo. La sua duttilità e l’esperienza accumulata nelle numerose stagioni trascorse con noi saranno importanti per lo staff tecnico e per i compagni di reparto più giovani” ha concluso Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby.