Benetton Rugby, un altro Leone rinnova: Edoardo Padovani resta sino al 2024

Un rinnovo di peso in casa biancoverde. Il Benetton Rugby ha infatti annunciato il prolungamento del contratto, sino al 30 giugno 2024, di Edoardo Padovani. L’estremo è uno dei giocatori più impiegati dallo staff biancoverde e tra i più rappresentativi della nazionale italiana. Giocatore versatile nato a Venezia il 15 maggio 1993, alto 189 cm per 88 kg, Padovani è cresciuto nelle giovanili del Mogliano Rugby. Sin da piccolo le sue qualità gli consentono di ricoprire diversi ruoli sia della mediana che nella linea dei trequarti. Dopo un biennio di formazione trascorso nell’accademia federale “Ivan Francescato”, nell’estate del 2012 Edoardo torna a Mogliano in cui vince da protagonista il titolo di Campione d’Italia. Ad inizio della stagione 2014/2015, a soli 21 anni, passa in PRO12 per vestire la maglia delle Zebre. Con la franchigia federale Padovani ha trascorso sino all’annata 2019/2020 cinque stagioni e mezzo mettendo insieme 83 presenze e 127 punti. Nella carriera di Padovani, precisamente nel 2017, anche una parentesi di sei mesi in TOP14 nell’RC Toulon. Nel 2014, con la Nazionale Emergenti in Georgia disputa la Tbilisi Cup. Infine, il 14 febbraio 2016 l’allora C.T. della nazionale italiana Jacques Brunel fa esordire Padovani a Roma contro l’Inghilterra. Da quel momento Edoardo ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore in 35 occasioni, prendendo parte a 6 Sei Nazioni e ad una Coppa del Mondo. In maglia azzurra ha totalizzato 81 punti, frutto di diversi piazzati e di nove mete, l’ultima indimenticabile segnata a Cardiff nella storica vittoria dell’Italia in Galles nel Sei Nazioni 2022.

Padovani dal 2020 indossa la maglia del Benetton Rugby e in biancoverde sta mostrando tutte le sue qualità. Utility back di indiscusso livello ed esperienza, Edoardo ha collezionato in due anni 23 presenze, farcite da 49 punti, sei mete e tanti gettoni presi grazie ai suoi calci. Padovani, estremo di formazione, può essere schierato pure ala e apertura. Dotato di lunga gittata, dispone di un kicking game di grande affidabilità ed è un “finisher” non indifferente in zona mete. Per lui altri due anni con la maglia dei Leoni. m“Sono onorato di poter continuare questo percorso che già negli ultimi due anni mi ha insegnato tanto sia a livello professionale che personale. Non vedo l’ora affrontare le nuove sfide che ci aspettano continuando a crescere e migliorare sia individualmente che di squadra” racconta Edoardo Padovani.

“Edoardo rappresenta la nostra diciassettesima conferma, si tratta un professionista disciplinato e nel pieno della maturazione sportiva. Nelle due stagioni trascorse la sua duttilità e la costanza di rendimento ci hanno permesso di poter fare tanto affidamento su di lui. Sulla base di queste valutazioni e sulla progettualità futura del club, siamo contenti di continuare ad avere Edoardo con noi anche per i prossimi due anni” il pensiero di Antonio Pavanello, dg del Benetton Rugby.