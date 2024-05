Benetton Rugby, sfuma il sogno della finale: Gloucester vince 40-23

La storia, purtroppo, si ripete: dopo la semifinale del 2023, persa in trasferta contro Tolone, il Benetton Rugby vede sfumare anche la finale di Challenge Cup di quest'anno, perdendo fuori casa contro gli inglesi del Gloucester.

Partita sempre in controllo dei padroni di casa, sempre avanti nel punteggio dai primi minuti fino al fischio finale: Benetton Rugby sente il peso di una partita storica per il club e Gloucester ne approfitta con una partenza a razzo: Josh Hathaway marca la prima meta per gli inglesi dopo soli 5 minuti. Fortunatamente Adam Hastings sbaglia la trasformazione e il punteggio rimane sul punteggio di 5-0. Al quindicesimo minuto Albornoz accorcia le distanze con un calcio di punizione che porta il punteggio sul 5-3. Dopo appena 3 minuti però Hastings risponde con un calcio di punizione messo a segno per Gloucester che vola 8-3. Il Benetton Rugby non ci sta e conquista al 23esimo un nuovo calcio di punizione trasformato ancora da Albornoz: punteggio sull'8-6. Al 28esimo minuto però i padroni di casa trovano la seconda meta del match grazie a Seb Blake e all'immediata trasformazione di Hastings che al 31esimo sbaglia un calcio di punizione e un drop al 39esimo minuto. Nel finale di primo tempo la squadra inglese viene punita con l'ammonizione di Mercer, Benetton ne approfitta e allo scadere del primo tempo marca una meta con Rhyno Smith per il momentaneo 15-11 che tiene ancora in vita Treviso. Si va negli spogliatoi.

Nel secondo tempo però la situazione per Treviso non migliora: dopo solo tre minuti di gioco Hastings segna un altro calcio di punizione e porta gli inglesi sul 18-11. Benetton ha un guizzo e trova la seconda meta del match con Lucchesi. Albornoz potrebbe pareggiare i conti sul 18-18 mettendo a segno la trasformazione ma il calcio esce e si rimane 18-16. Immediata la reazione dei padroni di casa che rispondono con la meta e la trasformazione di un incontenibile Adam Hastings, seguita due minuti dopo da un'altra meta marcata Clarke e trasformata da Hastings. Il punteggio diventa così 32 a 16 per gli inglesi. Al 66esimo minuto Benetton ha un ultimo guizzo di orgoglio e trova la terza meta della partita ancora con Lucchesi e questa volta anche la trasformazione di Albornoz. Partita sul 32-23 ma, nei minuti finali, un clacio di punizione di Englefield al 69esimo e una meta di Thorley al 77esimo condannano i Leoni alla sconfitta per 40-23.