Benetton Rugby, Leoni in ritiro a Calalzo di Cadore

Dopo sette settimane di preparazione svolte presso il centro sportivo “La Ghirada”, il Benetton Rugby mercoledì 24 agosto si sposterà a Calalzo di Cadore per continuare la preparazione in vista dell’inizio dello United Rugby Champioship.

Destinazione ormai cara e gradita alla franchigia biancoverde, la quale sceglie la località bellunese situata nel cuore delle Dolomiti Cadorine per il quinto anno consecutivo. I Leoni rimarranno a Calalzo da mercoledì 24 a sabato 27 agosto, per fare ritorno nella città trevigiana nella tarda mattinata del prossimo sabato. Durante il ritiro, il gruppo alloggerà all’Hotel Ferrovia ed il programma delle giornate vedrà la squadra alternare sessioni d’allenamento nel campo sportivo “Agostino Lozza” situato in via Lagole (le sedute saranno tutte aperte al pubblico, ndr) e nella palestra Asd Iefeso Club dei fratelli Bacchilega, campioni di karate, ad attività di team building. Venerdì 26 agosto, alle 12, i ragazzi delle giovanili del Belluno Rugby avranno la possibilità di incontrare i Leoni per una sessione di autografi e foto insieme. Nel pomeriggio di venerdì Duvenage e compagni svolgeranno delle attività al Lago. Venerdì sera, invece, a partire dalle 18:30 staff e giocatori saranno presenti in Piazza IV Novembre per la “cena popolare” organizzata dal comune di Calalzo di Cadore. Tappa fissa del ritiro biancoverde la visita al negozio Ottica Demenego, azienda partner dei Leoni, che avverrà mercoledì mattina una volta giunti a Calalzo. La nuova stagione del Benetton Rugby è già cominciata: #Calalzo2022 sarà l’hashtag ufficiale per restare sempre aggiornati sul ritiro dei Leoni.