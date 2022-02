Benetton Rugby, Sam Hidalgo-Clyne sarà un nuovo mediano di mischia dei Leoni

La campagna acquisti per la stagione 2022/2023 del Benetton Rugby si apre con un ingaggio di grandissimo prestigio. Il Benetton Rugby è infatti lieto di comunicare che Sam Hidalgo-Clyne sarà un giocatore della franchigia biancoverde dall’1 luglio 2022 sino al 30 giugno 2025. Il mediano di mischia rinforzerà la rosa dei Leoni a partire dalla prossima stagione sportiva e per i prossimi tre anni. Un innesto di assoluto livello per la mediana dei biancoverdi, perché Hidalgo-Clyne ha da sempre palesato qualità non indifferenti nella gestione delle fasi di gioco, nella velocità d’idee e nella precisione dei passaggi. A tutto ciò abbina un’ottima direzione della mischia e un gioco al piede mancino di tutto rispetto, tanto da essere designato in più occasioni alla responsabilità del calcio dalla piazzola.

Sam Hidalgo-Clyne è nato il 4 agosto 1993. Mediano di mischia alto 175 cm e dal peso di 76 kg, Hidalgo-Clyne è nativo di Jayena, nella provincia spagnola di Granada, ma è un nazionale scozzese a tutti gli effetti. Infatti è cresciuto a Edimburgo fin dall’età di tre anni, quando la famiglia si stabilì in Scozia, e si forma rugbisticamente nel Forrester, club della capitale scozzese. Nel 2012, a 19 anni, per Sam – oltre all’inserimento nella squadra giovanile dell’Edimburgo – giunge pure la chiamata nella selezione Under 20 per il mondiale di categoria. L’anno successivo nell’allora PRO12, con la franchigia della capitale scozzese, arriva l’esordio in prima squadra con la quale colleziona 107 caps e sigla 470 punti. Nella stagione 2018/2019 Sam si divide tra i gallesi degli Scarlets in PRO14 e gli Harlequins nella Premiership inglese.

Hidalgo-Clyne cambia maglia anche la stagione successiva, indossando i colori del Racing 92 per i primi mesi della stagione 2019/2020, dopo un breve interludio a Lione e la seconda metà dell’annata ad Exeter. Proprio con i Chiefs vive i momenti più indimenticabili sino ad ora della sua carriera. Nel 2020 difatti mette a segno un “double” memorabile, vincendo con Exeter sia la Premiership inglese che la Heineken Champions Cup. Hidalgo-Clyne tutt’ora milita con i Chiefs e si trasferirà al Benetton Rugby la prossima estate. Ad oggi a livello professionistico di club, il mediano di mischia scozzese ha raccolto in totale 171 presenze con 517 punti messo a segno.

In Nazionale Maggiore, Sam fa il suo esordio nel 2015 contro la Francia nel corso del Sei Nazioni di quell’anno e pochi mesi più tardi, con otto presenze alle spalle, è stato inserito nella rosa che ha preso parte alla Coppa del Mondo 2019. Complessivamente Hidalgo-Clyne vanta 14 caps con la Scozia.

“Sono molto eccitato all’idea di arrivare in Benetton Rugby, un club contro cui ho giocato molte volte e che ho visto crescere in maniera significativa nelle ultime stagioni. La squadra è composta da ottimi elementi ed ha delle grandi opportunità di lottare per la vetta delle varie competizioni. Inoltre, in passato agli Harlequins ho lavorato con Paul Gustard con il quale ho sempre avuto un eccellente rapporto. Infine avendo giocato nelle migliori squadre d’Europa e lavorato in ambienti con una mentalità vincente, voglio condividere tutto ciò, sia dentro che fuori dal campo” il commento di un soddisfatto Sam Hidalgo-Clyne, dopo la firma del contratto triennale in Benetton Rugby.

Le parole del direttore generale dei Leoni Antonio Pavanello: “Con la partenza di Callum avevamo bisogno di inserire nel nostro organico un profilo dall’esperienza internazionale per i prossimi anni ed il curriculum di Hidalgo-Clyne corrisponde perfettamente a questo identikit. Un giocatore che ha militato in importanti club europei e che conosce bene la nostra competizione. Pertanto il mio auspicio è che lui, insieme a Duvenage, possano dare al reparto il giusto apporto di conoscenze ed esperienza per fare crescere i giovani italiani che avremo in quel ruolo”.