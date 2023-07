Santiago Ruiz rinforza la terza linea del Benetton Rugby

Un nuovo innesto per dare manforte in terza linea. Il Benetton Rugby accoglie tra le proprie fila Santiago Ruiz, terza linea argentino con passaporto italiano. Ruiz firmerà un pre-contratto di tre mesi, valido per il periodo da agosto a ottobre. Nel caso dovesse convincere lo staff tecnico biancoverde nei primi tre mesi, il suo contratto verrà confermato sino al 30 giugno 2024. Inoltre, in caso di ulteriore conferma, l’accordo tra Ruiz e la franchigia biancoverde prevedrà il prolungamento contrattuale per ulteriori due stagioni sportive.

Santiago Ruiz, nato il 12 ottobre 1998 a Buenos Aires, è alto 191 cm e pesa 107 kg. Ruiz ha iniziato a giocare a rugby sin da piccolo: la palla ovale è una passione molto comune in famiglia, difatti anche il fratello Ignacio gioca a rugby come tallonatore. Santiago è un terza linea, cresciuto nelle giovanili dei Regatas de Bella Vista. Ruiz ha poi conosciuto il campionato argentino Super Liga Americana de Rugby. Nel 2017 ha indossato la maglia dei Pumitas under 20, diventando un profilo molto promettente a livello internazionale. Nel 2020 passa ai Ceibos Rugby, squadra di Montevideo in Uruguay. Sa giocare sia come flanker che come numero otto. L’anno scorso ha giocato anche in Argentina con gli Jaguares XV e quest’anno ha difeso i colori del Pampas XV nella Super Liga Argentina, giocando 12 partite e segnando quattro mete. Le prestazioni convincenti, recentemente, hanno permesso a Santiago Ruiz di farsi notare anche dallo staff tecnico dei Pumas. Ruiz raggiungerà i Leoni nei prossimi giorni.

«Quando Treviso mi ha contattato per la prima volta ho avuto un misto di emozioni che includevano felicità, gratitudine e tanto entusiasmo. Sapere che un club rinomato e con una lunga storia come il Benetton si interessava a me ha significato molto. Ho provato una grande soddisfazione sapendo che avrei avuto la possibilità di giocare in un nuovo ambiente e sfidare me stesso ad un livello superiore. Sono stati diversi i motivi che mi hanno spinto a venire a Treviso, alcuni dei quali sono stati il prestigio della società, la possibilità di giocare ad un buon livello e la possibilità di far parte di un’ottima squadra. Mi impegnerò a fare del mio meglio per contribuire al successo della squadra e fare in modo che il futuro mi riservi tanta soddisfazione» Queste le parole di Santiago Ruiz che ha proseguito: «Ho diversi obiettivi, in primo luogo contribuire al successo della squadra supportandola con le mie prestazioni. Un secondo obiettivo è crescere come giocatore, voglio sfruttare al massimo questa esperienza a Treviso per migliorare come rugbista. Sono aperto ad imparare dai miei compagni di squadra ed allenatori. Voglio anche rappresentare Treviso con orgoglio, è un onore rappresentare la maglia biancoverde e poter far parte della storia e della tradizione del club. Infine ho avuto il privilegio di parlare con diversi argentini che fanno parte della squadra, alcuni dei quali sono anche amici con i quali ho giocato in passato. So che mi sosterranno, mi daranno consigli e mi aiuteranno ad adattarmi rapidamente al gruppo».

«Come ben sappiamo, in vista della Rugby World Cup, il reparto delle terze linee sarà quello che dovrà maggiormente fare i conti con le assenze. Pertanto, proprio per questa ragione, inseriamo in rosa un profilo interessante come quello di Santiago Ruiz. Si tratta di un giocatore capace di giocare sia flanker che numero 8 e che possiede caratteristiche differenti dai suoi pari ruolo che abbiamo oggi in rosa. Santiago arriverà a Treviso nelle prossime settimane e nel periodo a seguire avrà la possibilità di mettersi in luce e sfruttare lo spazio a sua disposizione per conquistarsi la permanenza in Benetton Rugby» così Antonio Pavanello, direttore generale dei Leoni.