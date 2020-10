Benetton Rugby, 750 biglietti per la sfida contro Scarlets a Monigo

Dopo aver avuto la possibilità di accogliere di nuovo i propri tifosi allo Stadio Monigo lo scorso sabato contro Leinster, il Benetton Rugby è lieto di comunicare che in vista della partita di Guinness Pro14 di venerdì 23 ottobre contro Scarlets alle ore 21:15, aprirà nuovamente le porte di Monigo questa volta a 750 spettatori secondo le direttive dell’ultimo Dpcm. L’accesso allo stadio sarà consentito dalle 19.45.

Da venerdì 23 ottobre biglietti in vendita online sul sito di Ticketone o alla biglietteria dello Stadio Monigo in via Cisole fino a giovedì 22 ottobre dalle 16 alle 18. Sabato e domenica esclusi. I vari biglietti sono divisi in:

Settore Arancio C: 30 euro;

Settori Blu/Verde A/B e Tribuna Est: 20 euro (biglietto unico)

Oltre al prezzo il gestore applicherà il diritto di prevendita sul biglietto acquistato online e che non sarà valida per l’ingresso nessuna tessera di favore. Si ricorda che a causa delle limitazioni degli ingressi dovuti all’emergenza sanitaria in corso il titolo di accesso sarà nominativo e personale e che all’ingresso dovrà essere esibito il titolo di ingresso e copia del documento di identità. La franchigia biancoverde annuncerà, in base all’evoluzione delle normative vigenti al momento dell’evento, gli aggiornamenti sulle politiche di vendita dei biglietti per le prossime gare interne nelle due competizioni internazionali di Guinness Pro14 e di Challenge Cup.