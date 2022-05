Benetton Rugby, Scott Scrafton è la nuova seconda linea dei Leoni

Il Benetton Rugby rinforza il reparto delle seconde linee annunciando l’ingaggio di Scott Scrafton. Il seconda linea neozelandese ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancoverdi dall’1 luglio 2022 sino al 30 giugno 2025.

Scott Scrafton è nato il 18 aprile 1993 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Alto 200 cm per 120 kg, Scrafton è un seconda linea di assoluta esperienza e affidabilità, pronto a cimentarsi nella prima esperienza in terra europea, dopo una carriera nell’emisfero australe. La carriera ad alto livello di Scrafton parte proprio da Auckland, sua città natale, dove dal 2014 al 2021 ha indossato la maglia degli Auckland Rugby nel torneo di National Provincial Championship. Per di più Scrafton, dal 2016 al 2019, ha fatto parte della storica franchigia dei Blues che partecipa al Super Rugby. Sono 42 le presenze raccolte con Auckland ed una la meta messa a segno, 22 invece le apparizioni con i Blues e 4 le marcature. Nel 2020 il passaggio agli Hurricanes, ad oggi con la casacca della franchigia di Wellington ha collezionato 27 presenze tra Super Rugby e torneo Super Aotearoa, diventando un leader in campo. Scrafton è il ritratto del seconda linea in piena fase di maturazione rugbistica, in grado di destreggiarsi ottimamente in touche, maul e mischia. Dotato di una fisicità dominante, Scott sa farsi sentire nelle pulizie in ruck e nel gioco aereo.

“Sono molto felice di firmare con un club ambizioso come il Benetton Rugby ed entusiasta di poter contribuire alla crescita del club. Ho avuto modo di parlare con ex giocatori e tutti si sono espressi in modo positivo sul loro periodo trascorso a Treviso. Le strutture sono di livello mondiale e i fan sono estremamente appassionati. Non vedo l’ora di mettermi alla prova in competizioni come lo United Rugby Championship. Voglio avere un grande impatto nel club, giocando bene sul campo sin da subito” racconta Scrafton, pronto alla nuova esperienza in biancoverde.

“Con la partenza di Irnè, ci siamo tempestivamente mossi sul mercato alla ricerca di un giocatore d’esperienza che potesse continuare a garantirci qualità nel reparto trovando nel profilo di Scott le similarità a questo identikit. Parliamo di un seconda linea molto mobile, in possesso di caratteristiche fisiche importanti alle quali aggiunge doti di leadership dentro e fuori dal campo. Inoltre Scrafton è un abile ball carrier ed esperto nel chiamare le touche” queste le dichiarazioni di Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby.