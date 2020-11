Benetton Rugby e sponsor: confermata la partnership con Cev Spa

Il Benetton Rugby, negli scorsi giorni, ha annunciato il prolungamento del rapporto di partnership con Impresa CEV Spa, come sponsor ufficiale. “Siamo nati e cresciuti a Treviso – spiega Valerio Vendramin, uno dei soci fondatori di Impresa CEV Spa – città a noi cara, dove pone le radici la nostra azienda dal 1971. Il legame che ci unisce al nostro territorio è molto forte: nella Marca Trevigiana ci siamo sviluppati e rafforzati, maturando esperienze e competenze che ci hanno consentito di farci conoscere e apprezzare anche in luoghi lontani da qui. Il nostro augurio, nel momento in cui abbiamo deciso di sostenere il Benetton Rugby, è che questi sportivi possano crescere, migliorarsi e aiutare attraverso lo sport a restare tutti uniti in un momento così particolare. Auspichiamo e siamo certi che i Leoni porteranno alto nel mondo il nome di Treviso e del territorio della Marca Trevigiana, così come è stato per la nostra azienda di famiglia”.

Impresa CEV Spa, azienda radicata nel territorio di Treviso dal 1971 è tutt’ora guidata dai Soci della Famiglia Vendramin terza generazione di costruttori, costituisce una realtà industriale importante nel mercato dell’edilizia con imponenti ristrutturazioni e grandi costruzioni. General contractor affidabile, capace di gestire progetti anche complessi, di caratura internazionale, grazie a know how, qualità, innovazione continua. All’attivo contano collaborazioni con architetti e progettisti di fama mondiale (da Tobia Scarpa a Tadao Ando, Fuksas, Rem Koolhaas, John Pawson, Alberto Campo Baeza), così come nel portfolio clienti annovera società del calibro dei gruppi aziendali Benetton e De Longhi, i francesi di LVMH, i taiwanesi di LDC, gli americani di Blackstone (Kryalos sgr). L’azienda, con sede in via Castellana a Treviso, opera in tutto il territorio italiano su commesse di investitori esteri ed italiani.

Nel 2019 il valore della produzione ha sfiorato i 60 milioni di euro e le previsioni per il 2020 sono in linea con il costante trend di crescita. Negli ultimi anni CEV ha ampliato il proprio raggio di azione al comparto delle ristrutturazioni e del restauro di beni vincolati dalla soprintendenza, nonché delle riqualificazioni industriali, ottenendo l’attestazione SOA per realizzare lavori ad importo illimitato. Attualmente sta gestendo prestigiosi cantieri nelle principali città italiane, come a Milano, Firenze, Macerata, Cortina, Vicenza e Venezia oltre a commesse nel centro storico e nell’hinterland di Treviso dove opera anche come promotore immobiliare su interventi in conto proprio.

“Siamo estremamente soddisfatti di prolungare la partnership con un’eccellenza del territorio quale è Impresa CEV. Un’azienda in continua crescita proprio come noi con la quale condividiamo, ciascuno nel proprio settore, valori e obiettivi. Ci auguriamo che l’attuale periodo che stiamo attraversando possa concludersi al più presto consentendoci di portare avanti i nostri ambiziosi progetti” dichiara invece Amerino Zatta, Presidente del club biancoverde.