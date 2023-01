Benetton Rugby sfida Stade Francais a Monigo: le formazioni

Ultimo turno della Pool B di Challenge Cup del Benetton Rugby. Domani, sabato 21 gennaio alle ore 16.15, a Monigo i Leoni aspettano lo Stade Français Paris per il quarto round di coppa.

Dopo le prime tre partite i biancoverdi hanno totalizzato 10 punti, frutto delle due vittorie contro Bayonne, mentre i parigini hanno immagazzinato 8 punti, derivanti dal risultato del successo all'andata contro i Leoni e dell'ultima affermazione contro i Lions. Il Benetton è secondo nella graduatoria della Pool B, mentre i parigini sono terzi a pari merito con Dragons e Lions. I biancoverdi, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, hanno già strappato il pass per la qualificazione agli ottavi di finale, ma cercano un altro successo per conquistare la posizione più alta nella Pool B e di conseguenza il fattore campo nel prossimo turno a eliminazione diretta. Stade Français sta compiendo un ottimo cammino nel campionato di Top14 e al momento occupa la seconda piazza della principale competizione transalpina con 46 punti raccolti in 15 turni. Domani a Monigo sarà un sabato ancora più speciale, impreziosito dalla festa del 100 Caps Day con le premiazioni degli ex giocatori con più di 100 presenze in maglia biancoverde.

Precedenti

Sono 4 i precedenti tra la franchigia trevigiana e la formazione parigina. Tre i successi per Stade Français, di cui uno in Champions Cup, uno in Challenge Cup giunto a tavolino nel gennaio 2021 per casi Covid all’interno della formazione trevigiana e l'ultima vittoria di dicembre 2022 per 24-14 nel primo turno della Pool B. Storica la vittoria del Benetton Rugby a Parigi nel dicembre del 2020, con i Leoni a espugnare il Jean Bouin per 20-44 nel primo round di Challenge Cup di due anni fa.

Arbitri

La partita di domani sarà diretta dal fischietto inglese Jack Makepeace. Gli assistenti saranno i connazionali Mike Hudson e Peter Allan. Al Tmo l'inglese Dean Richards.

Formazioni

Tenuto conto degli 8 Leoni impiegati domani con l'Italia A contro la Romania A, coach Marco Bortolami e il suo staff hanno deciso di mandare in campo contro Stade Français un XV con diverse modifiche rispetto a una settimana fa. Il triangolo allargato sarà diverso, con Rhyno Smith che torna estremo, mentre a destra l'ala sarà Edoardo Padovani e a sinistra si piazza Mattia Bellini. Al centro il solito due composto da Tommaso Menoncello, primo centro, e Ignacio Brex come secondo centro. Il mediano di apertura sarà nuovamente Tomas Albornoz e ad affiancarlo come mediano di mischia ritorna Alessandro Garbisi. A sorreggere la prima del pack ci saranno a sinistra il pilone Federico Zani e a destra sempre Simone Ferrari; al tallonaggio c'è Giacomo Nicotera. In seconda linea ribadito il duo italiano formato da Niccolò Cannone e Federico Ruzza. Anche la terza linea è tutta azzurra con i flanker Sebastian Negri e Manuel Zuliani. Numero 8 sarà il capitano Michele Lamaro. A disposizione: 16 Manuel Arroyo (3), 17 Nahuel Tetaz (21), 18 Tiziano Pasquali (111), 19 Riccardo Favretto (21), 20 Henry Time-Stowers (5), 21 Dewaldt Duvenage (81), 22 Jacob Umaga (7), 23 Marco Zanon (60).

Diretta

La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvSFP. Il match sarà inoltre trasmesso su Sky Sport Arena (204).