Benetton rugby, tamponi negativi per tutta la squadra

Fine dell'incubo Covid per il Benetton Rugby Treviso. A poche ore dall’impegno di Guinness Pro14 in programma lunedì 16 novembre al Rodney Parade contro i Cardiff Blues, la società ha comunicato che nella giornata di venerdì 13 novembre è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi molecolari a tutti i componenti del gruppo squadra: tutti i test hanno dato esito negativo. I Leoni potranno quindi andare in trasferta e scendere in campo per il nuovo appuntamento della competizione sportiva.