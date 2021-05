Dopo cinque stagioni Tommaso Allan passa agli Harlequins

Il Benetton Rugby comunica che il mediano di apertura Tommaso Allan a fine stagione passerà agli Harlequins Rugby Union dopo cinque stagioni trascorse in biancoverde. Allan era arrivato a Treviso nell’estate 2016, ad oggi ha raccolto 66 presenze tra PRO14, Champions Cup e Challenge Cup, e messo a segno 378 punti. Il club augura a Tommaso il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva.

«Innanzitutto vorrei ringraziare il Benetton Rugby per queste 5 stagioni passate assieme, sono arrivato con tante ambizioni e obiettivi e spero di averlo dimostrato dentro e fuori dal campo. Ci sono stati periodi duri ma, come una squadra che si rispetti, ne siamo usciti insieme e abbiamo potuto vivere grandissime soddisfazioni che terrò sempre vicino a me». «Abbiamo creato una cultura e una storia insieme, raggiunto obiettivi che solo noi credevamo di poter raggiungere, e sono sicuro che nei prossimi anni, con i giocatori che ci sono, ne verranno raggiunti molti altri. La decisione di cambiare squadra non è stata una decisione facile, è stata una scelta che ho preso per continuare a migliorare come giocatore e fare un grande passo avanti verso i miei obiettivi personali e familiari. Treviso è stata la nostra casa per questi ultimi 5 anni, è la città dove mi sono sposato e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Per concludere vorrei ringraziare lo staff tecnico della Benetton Rugby, Antonio Pavanello, il Presidente Amerino Zatta e la famiglia Benetton per il continuo supporto che danno a questo club. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, con cui ho passato momenti speciali, e che mi hanno aiutato a migliorare come giocatore e persona. Un ultimo ringraziamento ai tifosi, è stato un piacere poter giocare davanti a voi a Monigo e vedervi numerosi in tutti gli stadi in giro per l’Europa, grazie del vostro continuo sostegno. Sempre Forza Leoni»: queste le dichiarazioni di Tommaso Allan.

Il commento del direttore sportivo Antonio Pavanello: «Qualche settimana fa Tommaso ci ha comunicato la sua volontà di andare via in seguito all’offerta ricevuta dagli Harlequins. Ovviamente siamo rimasti sorpresi ma, come accaduto già in passato con altri giocatori, constatato il desiderio di Tommaso di intraprendere una nuova avventura, abbiamo deciso di assecondare la sua richiesta e lasciargli cogliere questa importante opportunità che merita. Vogliamo ringraziare Tommaso per le stagioni disputate qui, la sua professionalità è stata encomiabile ed il suo contributo ci ha aiutato a raggiungere ottimi risultati nel corso delle stagioni. Malgrado questo non sia il periodo migliore per andare sul mercato, ci siamo comunque mossi immediatamente individuando un paio di profili interessanti e di prospettiva sui quali fare la scelta finale al fine di infoltire il reparto dei mediani di apertura in vista della prossima stagione; la scelta del giocatore verrà comunicata nei prossimi giorni».