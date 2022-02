Benetton Rugby, trasferta da dimenticare: a Glasgow finisce 13-3

Il Benetton Rugby torna in campo nello United Rugby Championship dopo aver osservato una pausa di tre settimane per lasciare spazio al Sei Nazioni. I biancoverdi vanno a Glasgow per scontrarsi con i Warriors nel dodicesimo round di Urc. Entrambe le formazioni fanno parte della pool italo-scozzese, con gli scozzesi che nell’ultima uscita di campionato avevano vinto in casa con Munster, mentre i Leoni avevano pareggiato fuori casa con i Dragons.

Nel primo tempo i Leoni giocano una gara di sacrificio e cercando di superare la linea difensiva dei Warriors, ma commettono alcuni errori di disciplina e di gestualità. Così allo spogliatoio si va sul punteggio di 8-3 per Glasgow e fa la differenza l’unica meta della prima frazione realizzata da Ollie Smith. Nella ripresa i biancoverdi combattono con tutte le forze, pure con un uomo in meno per l’ammonizione a Lorenzo Cannone. Glasgow segna la seconda meta con Dempsey e quindi vincono i Warriors per 13-3.