Con un gran secondo tempo i Leoni espugnano Parma per 17-40

Dopo pa pesante vittoria della Vigilia di Natale nel derby d'andata, il Benetton Rugby espugna il Lanfranchi di Parma, battendo le le Zebre Parma per 17-40. Biancoverdi sempre in corsa per i playoff grazie a questi importanti punti, i primi conquistati in trasferta nel corso della stagione.

CRONACA PARTITA

Dopo appena un minuto di gioco il Benetton Rugby deve compiere un cambio per infortunio: Scrafton è vittima di un problema al ginocchio e subentra Favretto. I Leoni partono a rilento e Cronje va in meta, bucando la difesa ospite. Eden trasforma e Ducali subito avanti 7-0. I biancoverdi provano a rimettere il naso avanti e vanno in touche nei cinque metri parmensi. Ma sbagliano una trasmissione dell’ovale e Trulla si invola solitario in meta. Eden converte. Il Benetton Rugby non riesce a dar sfogo al proprio attacco a causa di alcuni errori gestuali di troppo. Sono sempre gli ospiti a condurre il gioco e finalmente arriva la prima marcatura pesante dei biancoverdi. Da un multifase logorante Garbisi trova Manuel Zuliani, tonico nel sfuggire a due avversari e a schiacciare. Umaga trasforma. Poi l’ex Pani è espulso dal direttore di gara Vedovelli per un placcaggio pericoloso ai danni di Minozzi. L’estremo di coach Bortolami deve inoltre lasciare il campo per Albornoz. I Leoni possono sfruttare la superiorità numerica per circa un tempo di gioco. Poi Padovani salva una meta placcando in maniera provvidenziale un lanciato Trulla. Prima dell’intervallo Eden converte un piazzato da posizione centrale e le Zebre terminano il primo tempo in vantaggio per 17-7.

Inizia la ripresa e Zani sostituisce Traoré, per di più Minozzi rientra in campo per Albornoz. I Leoni entrano con un piglio diverso e vanno subito ad accorciare le distanze. Rubata in touche di Ruzza, Negri è abrasivo e supera due avversari, con un grande offload trova Zuliani. Poi Garbisi apre per la corsa di Federico Ruzza e il capitano di giornata dei Leoni schiaccia sulla bandierina. Umaga trasforma. I biancoverdi, forti della superiorità numerica, vogliono ribaltare il punteggio e al 53′ ci riescono. Da una touche nei cinque metri ducali, Zambonin la tocca all’indietro e Federico Ruzza è il più reattivo, controllando l’ovale e timbrando la doppietta di giornata. Umaga trasforma e i Leoni sono avanti 17-21. Poi Albornoz e Maile subentrano a Umaga e Nicotera. Manca l’ultimo quarto di gara e Bortolami inserisce Albanese e Izekor per Garbisi e Time-Stowers. Gli ospiti vogliono la quarta meta del punto di bonus offensivo e la ottengono. Albanese è bravo a scappare alla difesa parmense e offre l’assist perfetto a Tommaso Menoncello, solitario e abile a far meta. Albornoz trasforma e il Benetton scappa sul 17-28. Ultimi cambi con Drago e Alongi per Brex e Pasquali. Le Zebre sono in confusione e i Leoni ne approfittano. Maul debordante timonata da Federico Zani e quinta marcatura pesante dei biancoverdi. Albornoz non trasforma. I biancoverdi sono padroni del gioco e Federico Ruzza completa una gran giornata intercettando l’ovale e segnando la terza meta del suo pomeriggio. Albornoz trasforma. Nel finale giallo per Menoncello. I Leoni tengono in fase difensiva e sbancano Parma per 17-40. Cinque punti importanti conquistati dai biancoverdi che scalano posizioni nella classifica dello United Rugby Championship.

IL TABELLINO

Marcature: 1′ meta Cronje tr. Eden; 6′ meta Trulla tr. Eden, 28′ meta Zuliani tr. Umaga, 38′ p. Eden; 43′ meta Ruzza tr. Umaga, 53′ meta Ruzza tr. Umaga, 67′ meta Menoncello tr. Albornoz, 71′ meta Zani, 76′ meta Ruzza tr. Albornoz.

Note: cartellino rosso al 32′ per Pani (ZEB), cartellino giallo al 79′ per Menoncello (BEN). Trasformazioni: Zebre Parma 2/2 (Eden 2/2); Benetton Rugby 5/6 (Umaga 4/4, Albornoz 1/2). Punizioni: Zebre Parma 1/1 (Eden 1/1). Man of the match: Federico Ruzza (BEN).

Zebre Parma: 15 Lorenzo Pani, 14 Kobus Van Wyk, 13 Erich Cronje (68′ Matteo Moscardi), 12 Enrico Lucchin (c), 11 Jacopo Trulla, 10 Tiff Eden (71′ Nicolò Teneggi), 9 Alessandro Fusco (68′ Ratko Jelic), 8 Taina Fox-Matamua, 7 Iacopo Bianchi, 6 Giacomo Ferrari (65′ Luca Andreani), 5 Joshua Furno, 4 Jan Uys (47′ Andrea Zambonin), 3 Muhamed Hasa (43′ Riccardo Genovese), 2 Luca Bigi (56′ Marco Manfredi), 1 Juan Pitinari (56′ Paolo Buonfiglio).

Head Coach: Fabio Roselli.

Benetton Rugby: 15 Matteo Minozzi (32′ Tomas Albornoz, 40′ Matteo Minozzi), 14 Edoardo Padovani, 13 Tommaso Menoncello, 12 Ignacio Brex (68′ Filippo Drago), 11 Onisi Ratave, 10 Jacob Umaga (54′ Tomas Albornoz), 9 Alessandro Garbisi (61′ Manfredi Albanese), 8 Henry Time-Stowers (61′ Alessandro Izekor), 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri (77′ Henry Time-Stowers), 5 Federico Ruzza (c), 4 Scott Scrafton (1′ Riccardo Favretto), 3 Tiziano Pasquali (68′ Filippo Alongi), 2 Giacomo Nicotera (54′ Siua Maile), 1 Cherif Traore (40′ Federico Zani).

Head Coach: Marco Bortolami.