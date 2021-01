Benetton Rugby, il 2021 inizia con un doppio derby contro le Zebre

Lo scorso fine settimana, precisamente il giorno di Santo Stefano, il Benetton Rugby non ha disputato il primo dei due derby natalizi contro le Zebre Rugby Club a causa del Covid-19. Questo fine settimana, ancora catalizzato dal “derby weekend”, la situazione è migliorata e il Benetton Rugby tornerà a giocare in Guinness Pro14 dopo il rinvio dell’ultima gara e dopo le due settimane dedicate alla finestra europea in Challenge Cup. Riprende quindi il suo cammino nella competizione celtica per il Round 10, la giornata che combacia con l’avvento dell’anno nuovo.

A più di quattro mesi di distanza dall’ultimo precedente, ritorna pure in Guinness Pro14 il derby italiano fra Benetton Rugby e Zebre Rugby, la partita che sabato (kick-off ore 14) alzerà il sipario sul 2021 dei Leoni. I biancoverdi hanno intenzione di cominciare l’anno con una prova importante. Il teatro della prima sfida del 2021 del Benetton Rugby è lo stadio di casa di Monigo a porte chiuse. Sesti nella Conference B, Allan e compagni tenteranno di conquistare il primo successo del loro campionato dopo aver racimolato 3 punti di bonus difensivo. L’ultimo match disputato dalla truppa di Crowley nel Guinness Pro14 è la sconfitta esterna contro Connacht di circa un mese fa, mentre i Leoni tre settimane fa in Challenge Cup avevano espugnato il campo dello Stade Français Paris. Le Zebre sono seste nella Conference A con 5 punti e vengono dalla vittoria contro Brive in Challenge Cup di due settimane scorse, al contrario la loro ultima sfida ufficiale in Pro14 li ha visti uscire sconfitti a Munster. In questa stagione, a seguito del posticipo del derby di Santo Stefano, è la prima volta che le due franchigie italiane si affrontano, mentre nella storia della competizione celtica Leoni e Multicolor si sono incrociati in 20 precedenti, con 15 successi per i biancoverdi e 5 per le Zebre sinora. L’ultimo derby andato in scena fa riferimento al match di Parma del 30 agosto 2020, quando i biancoverdi sbancarono Parma per 16 a 9 grazie alle due mete di Ioane. La supersfida di sabato sarà diretta dal terzetto italiano composto dal fischietto Marius Mitrea e dai suoi assistenti Andrea Piardi e Manuel Bottino. Al Tmo Stefano Roscini (la gara verrà trasmessa su Dazn).

Kieran Crowley e lo staff tecnico hanno designato il XV di Monigo tenendo conto degli infortuni di alcuni Leoni e di alcuni biancoverdi non disponibili perché non ancora negativizzati. Così la formazione che scenderà in campo domani a Treviso vedrà il triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e Luca Sperandio a destra. Al centro spazio per Tommaso Benvenuti e per il ristabilito Ignacio Brex. La mediana è gestita da capitan Tommaso Allan all’apertura e da Callum Braley che dirigerà la mischia. Il pack è innalzato in prima linea dai piloni Ivan Nemer e Simone Ferrari, con tallonatore Gianmarco Lucchesi. In seconda linea Niccolò Cannone e Marco Lazzaroni. La mischia si completa con la terza linea formata dai flanker Giovanni Pettinelli e Manuel Zuliani. Numero 8 sarà Marco Barbini. Da segnalare che in panchina è presente anche Sebastian Negri, al rientro dall’infortunio.

Benetton Rugby: la formazione

15 Jayden Hayward (111),

14 Luca Sperandio (62),

13 Ignacio Brex (36),

12 Tommaso Benvenuti (113),

11 Monty Ioane (59),

10 Tommaso Allan (c) (57),

9 Callum Braley (7),

8 Marco Barbini (100),

7 Manuel Zuliani (4) ,

6 Giovanni Pettinelli (40),

5 Niccolò Cannone (19),

4 Marco Lazzaroni (111),

3 Simone Ferrari (72),

2 Gianmarco Lucchesi (5),

1 Ivan Nemer (4).

A disposizione: 16 Thomas Gallo (3), 17 Cherif Traoré (70), 18 Filippo Alongi (11), 19 Riccardo Favretto (5), Sebastian Negri (42), 21 Alberto Sgarbi (242), 22 Luca Petrozzi (11), 23 Paolo Garbisi (3). Head Coach: Kieran Crowley. Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Matteo Drudi, Dewaldt Duvenage, Hame Faiva, Toa Halafihi, Irné Herbst, Zac Nearchou, Edoardo Padovani, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Eli Snyman, Abraham Steyn, Ratuva Tavuyara, Federico Zani, Marco Zanon.

Il derby da recuperare

Inizialmente, nell'undicesimo round, il Benetton Rugby avrebbe dovuto affrontare i Glasgow Warriors. Non essendo chiaro quando le attuali restrizioni riguardanti i viaggi tra il Regno Unito e l'Italia verranno revocate, ciò rappresenta un rischio significativo per le partite tra queste squadre come precedentemente pianificato. Tale decisione garantisce che tutte le partite dell'undicesimo round del Guinness Pro14 non richiedano viaggi internazionali e che le squadre abbiano un maggiore controllo dei loro ambienti. Di conseguenza, nei prossimi giorni la partita Glasgow Warriors v Benetton verrà riprogrammata per un altro fine settimana. Pertanto Zebre Rugby Club vs Benetton Rugby si disputerà sabato 9 gennaio 2021 alle 14 allo stadio Lanfranchi. David Jordan, direttore del torneo, conclude: «Siamo molto grati ai nostri club e ai nostri broadcasters per la loro comprensione nella modifica delle gare del Guinness Pro14. A causa della pandemia riteniamo che sia prudente impedire viaggi internazionali nelle zone interessate».