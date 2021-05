Guinness Pro14, terza vittoria consecutiva per il Benetton Rugby

Allo stadio Monigo il Benetton Rugby ottiene un'altra importante vittoria nel terzo round di Guinness Pro14 Rainbow Cup. Nel ritorno del derby dopo quello di una settimana fa a Parma contro le Zebre Rugby, gli uomini di Kieran Crowley conquistano altri 5 punti e restano imbattuti in classifica.

Nel primo tempo il Benetton Rugby soffre il dinamismo delle Zebre e non riesce a sciorinare un gioco convincente in campo aperto. I Ducali passano in vantaggio grazie ad un piazzato di Canna, ma nel finale della prima frazione Duvenage e compagni piazzano un uno-due micidiale. La prima meta è segnata da Halafihi, la seconda da Ioane e i trevigiani vanno negli spogliatoi forti del 14-3 a proprio favore. Nella ripresa i Leoni finalmente macinano gioco e scavano un break importante con i sigilli di Lucchesi e Padovani, scappando sul 31-13. Le Zebre nei minuti finali hanno due sussulti con Biondelli e Violi, ma ormai è tardi e i biancoverdi esultano per il 34-27 finale e per il terzo successo in tre turni di Rainbow Cup.

La cronaca del match

Pronti, via e Hayward con una lunga gettata respinge le offensive dei Ducali. Le Zebre avrebbero una punizione da distanza siderale, ma l’ex Rizzi non centra i pali. I Leoni tentano di progettare attacchi importanti, ma per alcuni errori di gestualità non riescono a impensierire gli ospiti. Poi i parmensi trovano il varco giusto con il neoentrato Canna, ma un in avanti di Violi blocca le Zebre. A metà primo tempo Alongi si infortuna e deve lasciare il campo per Riccioni. La gara dei padroni di casa non decolla e c’è una penalità dei biancoverdi su una rimessa a favore delle Zebre. Dal fallo conseguente Canna è preciso e sblocca il risultato. I Leoni devono togliersi un po’ di ruggine di gioco e al 35′ finalmente esprimono il loro gioco migliore con l’ovale in mano. Duvenage fa scatenare Hayward, poi c’è il rapido ribaltamento di fronte e un magico offload di Negri consegna a Toa Halafihi – terza meta consecutiva per il numero 8 dei padroni di casa – il pallone da schiacciare per la prima meta della serata trevigiana. Garbisi trasforma da posizione defilata. Al gong del primo tempo arriva inoltre la seconda marcatura del Benetton Rugby. Monty Ioane recupera il possesso e tramite un calcetto da maestro scavalca Fusco ed è formidabile ad andare in meta grazie ad un’invenzione personale. Garbisi converte ancora e il primo tempo termina con i Leoni avanti 14-3.

All’uscita dall’intervallo le Zebre trovano subito la meta che riapre la gara con D’Onofrio. Kieran Crowley decide quindi di inserire Herbst, Favretto e Lucchesi per Cannone, Ruzza ed Els. Proprio Gianmarco Lucchesi si mette immediatamente all’opera. Prima conquista un turnover nei 22 dei Ducali, poi guida il successivo maul debordante e al 46′ timbra la terza meta dei biancoverdi. Garbisi è preciso per la terza volta dalla piazzola. Passano un paio di giri di lancette e i parmensi hanno una nuova punizione favorevole. Canna ingrassa di tre punti il bottino degli ospiti e il punteggio dice 21-13 per i Leoni. E’ tempo dell’ingresso di Braley per capitan Duvenage, ma soprattutto è ora per il Benetton Rugby di sancire la quarta meta della serata di Monigo, valevole per il punto di bonus offensivo. C’è un multifase dei Leoni che hanno un vantaggio, ma continuano ad attaccare, l’ovale arriva a Brex che imbecca Edoardo Padovani, ex di giornata, veloce al 55′ a sgusciare via ai difensori parmensi e a marcare la segnatura pesante, la seconda filata nel derby. Il mediano d’apertura dei Leoni aggiunge ancora due punti ai suoi. Dopodiché Ruzza deve tornare in campo al posto di Favretto, vittima di un colpo alla testa. I biancoverdi ora sono padroni del match e al 65′ sfruttano una penalità degli ospiti, con Paolo Garbisi che dalla piazzola porta i trevigiani in vantaggio per 31-13. A dieci minuti dalla fine entra Tavuyara per Padovani. Pochi secondi dopo Biondelli trova la seconda meta delle Zebre, Canna trasforma. I Ducali non mollano e fissano un’altra marcatura grazie ad un’azione veloce terminata da Violi, Canna converte ancora e gli ospiti tornano sotto sul 31-27. I Leoni però difendono forte negli ultimi minuti e Hayward con uno slalom portentoso guadagnano una punizione vitale. Paolo Garbisi rifinisce una serata perfetta al calcio e sigla la punizione che vale il 34-27 finale a favore del Benetton Rugby. Per i Leoni è la terza vittoria (questa vale 5 punti considerando il punto di bonus offensivo aggiuntivo) su tre giornate di Rainbow Cup. Il Benetton Rugby che ora è in vetta all’Emisfero Nord della competizione con 14 punti.