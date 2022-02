Il XV dei Leoni per la gara contro gli Sharks

Domani, sabato 26 febbraio alle ore 16:05 italiane, i Leoni saranno di scena a Monigo per confrontarsi con i sudafricani dei Cell C Sharks. Si giocherà nella casa del rugby trevigiano, con il Benetton Rugby che recupera il decimo round di United Rugby Championship non disputato a inizio gennaio. Una sfida molto importante nel prosieguo dell’annata dei Leoni, perché Benetton Rugby e Sharks sono vicinissimi in classifica. I Leoni nella classifica generale sono ottavi a 23 punti in dieci giornate, a pari merito con gli Stormers, mentre gli uomini di coach Everitt sono decimi con 21 gettoni a nove turni.

I Leoni si scontreranno con gli Sharks, la franchigia sudafricana di Durban che arriva dal successo contro i Bulls nell’ultimo derby sudafricano. I biancoverdi vengono dalla sconfitta di sabato scorso a Glasgow.

PRECEDENTI:

Le due formazioni non si sono mai affrontate nella storia, perciò sarà una prima volta per entrambe le formazioni.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

La supersfida di sabato sarà diretta dal fischietto irlandese Andrew Brace, dai suoi assistenti italiani Filippo Russo e Alberto Favero. Al TMO l’italiano Matteo Liperini.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Lo staff tecnico dei Leoni diretto da Marco Bortolami ha progettato il XV di Monigo conscio dei 20 azzurri impegnati tra Sei Nazioni seniores e Sei Nazioni under 20, oltre a diverse indisponibilità per problemi fisici. Allora la formazione contiene un triangolo allargato costituito da Tommy Bell come estremo, mentre le ali saranno a sinistra Rhyno Smith e a destra Tommaso Benvenuti. Al centro conferme per Filippo Drago e Joaquin Riera. La mediana è gestita all’apertura da Tomas Albornoz e da capitan Dewaldt Duvenage alla mischia.

Il pacchetto biancoverde vede in prima linea Federico Zani e Simone Ferrari, al rientro dopo più di un anno di distanza dall’infortunio al ginocchio, a tallonare Corniel Els. In seconda linea la coppia formata dal giovane Nicola Piantella e Carl Wegner. La mischia si sublima con la terza linea formata dai flanker Matteo Meggiato e Alessandro Izekor. Terza linea centro sarà Lorenzo Cannone. In panchina, da segnalare il ritorno di Andries Coetzee, al rientro a seguito di circa tre mesi di stop.

Benetton Rugby:

15 Tommy Bell (2)

14 Tommaso Benvenuti (124)

13 Joaquin Riera (24)

12 Filippo Drago (3)

11 Rhyno Smith (9)

10 Tomas Albornoz (6)

9 Dewaldt Duvenage (c) (64)

8 Lorenzo Cannone (6)

7 Alessandro Izekor (1)

6 Matteo Meggiato (2)

5 Carl Wegner (9)

4 Nicola Piantella (2)

3 Simone Ferrari (74)

2 Corniel Els (18)

1 Federico Zani (58)

A disposizione: 16 Tomas Baravalle (57), 17 Matteo Drudi (1), 18 Nahuel Tetaz (7), 19 Thomas Gallo (23), 20 Yaree Fantini (1), 21 Luca Petrozzi (23), 22 Luca Sperandio (68) 23 Andries Coetzee (4).

()= presenze in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Filippo Alongi, Callum Braley, Ignacio Brex (nazionale), Niccolò Cannone (nazionale), Giacomo Da Re, Hame Faiva (nazionale) Riccardo Favretto, Alessandro Garbisi (nazionale), Toa Halafihi (nazionale), Irné Herbst, Monty Ioane (nazionale), Michele Lamaro (nazionale), Marco Lazzaroni, Gianmarco Lucchesi (nazionale), Leonardo Marin (nazionale), Luca Morisi, Tommaso Menoncello, Sebastian Negri, Ivan Nemer (nazionale), Giacomo Nicotera (nazionale) Edoardo Padovani (nazionale), Lorenzo Pani (nazionale) Tiziano Pasquali (nazionale), Giovanni Pettinelli (nazionale), Federico Ruzza (nazionale), Braam Steyn (nazionale), Ratuva Tavuyara, Cherif Traoré (nazionale), Marco Zanon (nazionale).

Arbitro: Andrew Brace (IRFU)

Assistenti: Filippo Russo (FIR) e Alberto Favero (FIR)

TMO: Matteo Liperini (FIR)