Il Benetton non si ferma più, a Monigo superato 35-32 lo Stade Francais

Nel giorno del 100 Caps Day, va in scena l’ultimo turno della Pool B di Challenge Cup per il Benetton Rugby. A Monigo, per l’occasione vestito a puntino per il 100 Caps Day, i Leoni attendono i francesi dello Stade Français Paris. I biancoverdi, già qualificati agli ottavi di finale di coppa, cercano punti per terminare in una posizione migliore di classifica.

CRONACA PARTITA

I padroni di casa spingono forte grazie alle fiammate di Albornoz e Smith. Il mediano d’apertura guadagna una punizione e la batte velocemente, ma Huguen non lascia i dieci metri di distanza e viene punito dall’arbitro inglese Makepeace con un’ammonizione. I Leoni approfittano della superiorità numerica e vanno in meta: da una piattaforma di mischia l’ovale arriva ad Albornoz, illuminante nel servire Mattia Bellini, bravo in corsa a trovare la meta. Albornoz trasforma. Si torna in parità numerica col rientro in campo di Huguen. I parigini ritornano nei 22 trevigiani e provano a corrodere le linee difensive biancoverdi. Infrazione in ruck del Benetton e i transalpini scelgono il piazzato. Barré centra i pali e siamo sul 7-3. I Leoni non si destano e ritornano ad attaccare con insistenza. Zuliani elude tre avversari e prende campo, Garbisi alimenta il gioco e si avvicina nei cinque metri ospiti. I padroni di casa sono in sovrannumero, Albornoz serve Mattia Bellini, che dopo un rimpallo fortunato va a timbrare la doppietta. L’argentino ora non trasforma. Stade Français replica subito. Punizione battuta veloce da Coville e Hamdaoui può andare in meta. Barré non trasforma. L’inerzia è per i francesi che ribaltano tutto. Barré apre largo per Macalou, abile a involarsi in meta sulla fascia destra. Barré trasforma e Stade Français avanti 12-15. La gara è elettrizzante e ricca di capovolgimenti di fronte. Touche nei cinque metri dei parigini, il drive dei Leoni avanza e la palla giunge ad Albornoz. Il 10 dei trevigiani si inventa un offload delizioso per Rhyno Smith e l’estremo segna la marcatura pesante. Albornoz trasforma, così il primo tempo finisce col punteggio di 19-15 per i biancoverdi.

Nelle prime fasi del secondo tempo Stade Français vuole tornare sopra e ci riesce con l’azione solitaria di Tui che va a marcare saltando i placcaggi biancoverdi. Il Benetton Rugby ritorna avanti grazie alla punizione di Tomas Albornoz. Intanto coach Bortolami inserisce Tetaz per Zani e Pasquali per Ferrari. Altra meta dello Stade Français, che vale il punto di bonus offensivo, giunta grazie all’ottimo lavoro della maul finalizzato da Tsutkiridze. Barré non trasforma e punteggio sul 22-25 per i francesi. Entra pure Duvenage per Garbisi. La gara è vibrante e le due squadre non si risparmiano. A metà secondo tempo la truppa biancoverde trova la quarta meta del punto di bonus. Brex trova l’angolo giusta per la corsa di Tommaso Menoncello. Il centro trevigiano sfodera una scorribanda imprendibile e va a schiacciare. Albornoz centra i pali e Leoni che tornano in vantaggio per 29-25. E’ il turno di Stowers per Negri. Passano pochi minuti e Rhyno Smith sfodera una giocata incredibile, calciando un drop perfetto da prima della metà campo. Poi Tomas Albornoz converte un altro piazzato. I Leoni sono sul 35-25, ma Stade Français non molla e si rimette in gioco con la meta di Dakuwaqa. Parra trasforma. Altro capovolgimento di fronte e dopo diversi infrazioni in maul difensiva, Makepeace ammonisce Macalou, reo del fallo decisivo. Altre infrazioni per Stade Français e il direttore di gara ammonisce Chapuis. I francesi sono in 13 contro 15. I Leoni tengono l’ovale per gli ultimi due minuti e possono festeggiare la vittoria per 35-32. Altri cinque punti in classifica nella Pool B di Challenge Cup e ottavi di finale a Monigo.

Il tabellino

Marcature: 12′ meta Bellini tr. Albornoz, 24′ p. Barré, 27′ meta Bellini, 31′ meta Hamdaoui, 35′ meta Macalou tr. Barré, 38′ meta Smith tr. Albornoz; 43′ meta Tui, 48′ p. Albornoz, 53′ meta Tsutkiridze, 58′ meta Menoncello tr. Albornoz, 65′ drop Smith, 67′ p. Albornoz, 68′ meta Dakuwaqa tr. Parra.

Note: cartellino giallo a Huguen (SFP), Macalou (SFP) e Chapuis (SFP). Trasformazioni: Benetton Rugby 3/4 (Albornoz 3/4); Stade Français 2/5 (Barré 1/4, Parra 1/1). Punizioni: Benetton Rugby 2/2 (Albornoz 2/2); Stade Français 1/1 (Barré 1/1).

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith, 14 Edoardo Padovani, 13 Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello , 11 Mattia Bellini, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi (56′ Dewaldt Duvenage), 8 Michele Lamaro (c), 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri (59′ Henry Time-Stowers), 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (53′ Tiziano Pasquali), 2 Giacomo Nicotera 1 Federico Zani (50′ Nahuel Tetaz).

A disposizione: 16 Manuel Arroyo, 19 Riccardo Favretto, 22 Jacob Umaga, 23 Marco Zanon.

Head Coach: Marco Bortolami.

Stade Français Paris: 15 Kylan Hamdaoui, 14 Sione Tui, 13 Julien Delbouis, 12 Alex Arrate (63′ Harry Glover), 11 Stéphane Ahmed (67′ Pienasi Dakuwaqa), 10 Léo Barré (64′ Morgan Parra), 9 Arthur Coville, 8 Juan Martin Scelzo (67′ Sitaleki Timani), 7 Sekou Macalou, 6 Giorgi Tsutkiridze, 5 Juan Johan Van der Mescht (24′ Ryan Chapuis), 4 Nathan Huguen, 3 Paul Alo Emile (50′ Vincent Koch), 2 Laurent Panis (c) (10′ Lucas Peyresblanques, 25′ Laurent Panis, 50′ Lucas Peyresblanques), 1 Sergo Abramishvili (59′ Clément Castets).

Head Coach: Gonzalo Quesada.

Nel giorno del 100 Caps Day, va in scena l’ultimo turno della Pool B di Challenge Cup per il Benetton Rugby. A Monigo, per l’occasione vestito a puntino per il 100 Caps Day, i Leoni attendono i francesi dello Stade Français Paris. I biancoverdi, già qualificati agli ottavi di finale di coppa, cercano punti per terminare in una posizione migliore di classifica.