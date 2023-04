Il XV dei Leoni per l'ultima giornata di URC contro gli Stormers

Il Benetton Rugby è pronto per la seconda e ultima partita della spedizione in terra sudafricana. Domani, venerdì 21 aprile alle ore 18.30, il Benetton Rugby giocherà a Stellenbosch la partita contro gli Stormers. E’ tempo del Round 18 dello United Rugby Championship, l’ultima giornata di campionato. Da una parte i biancoverdi, noni in classifica con 41 punti, e dall’altra la truppa della franchigia di Città del Capo, terza della classe con 63 punti. Si giocherà al Danie Craven Stadium e il Benetton Rugby vuole fare risultato per compiere una storica impresa e terminare il campionato nella migliore posizione possibile.

Entrambe le squadre arrivano da sconfitte: il Benetton Rugby lo scorso fine settimana è andato vicino al successo giocando un’ottima partita a Durban contro gli Sharks, persa 43-33. Gli Stormers hanno perso in casa contro Munster per 24-26 al termine di un match tiratissimo.

Gli Stormers sono in campioni in carica dello United Rugby Championship e in rosa possono vantare alcuni interpreti focali della formazione degli Springboks.

PRECEDENTI: In tutta la storia, i Leoni trevigiani e gli Stormers si sono affrontati solo una volta nella scorsa annata. Era il primo turno dello United Rugby Championship 2021/2022 e a Monigo i Leoni vinsero 22-18.

LA DIREZIONE ARBITRALE: A dirigere la partita di domani a Stellenbosch ci sarà l’arbitra scozzese Hollie Davidson, a supportarla gli assistenti sudafricani Cwengile Jadezweni e Morne Ferreira. Al TMO lo scozzese Mike Adamson.

LA FORMAZIONE DEI LEONI: Il Benetton Rugby è atteso dall’ultima partita di campionato. Coach Marco Bortolami e lo staff tecnico biancoverde hanno deciso per una formazione con alcune modifiche rispetto a quella di una settimana fa, sapendo di poter contare su alcune forze fresche. Cominciando dai trequarti, nel triangolo allargato agirà da estremo Matteo Minozzi, a supportarlo come ali giostreranno a sinistra il confermato Marcus Watson e a destra Edoardo Padovani. Al centro fiducia alla cerniera composta da Marco Zanon e Joaquin Riera. La mediana è consolidata: il capitano dei Leoni, e grande ex della sfida, è Dewaldt Duvenage e avrà le chiavi della mischia, da apertura spazio ancora a Tomas Albornoz.

La mischia biancoverde vede degli aggiustamenti: il pilone sinistro è Thomas Gallo, il pilone destro è Filippo Alongi; come tallonatore è il turno di Siua Maile. In seconda linea il duo italiano formato da Marco Lazzaroni e Riccardo Favretto. In terza linea la gioventù rappresentata da Alessandro Izekor e Manuel Zuliani. Chiude il pack il numero 8 di giornata Henry Time-Stowers.

Benetton Rugby:

15 Matteo Minozzi (4)

14 Edoardo Padovani (37)

13 Joaquin Riera (44)

12 Marco Zanon (65)

11 Marcus Watson (13)

10 Tomas Albornoz (31)

9 Dewaldt Duvenage (89) (C)

8 Henry Time-Stowers (12)

7 Manuel Zuliani (45)

6 Alessandro Izekor (12)

5 Riccardo Favretto (27)

4 Marco Lazzaroni (127)

3 Filippo Alongi (29)

2 Siua Maile (12)

1 Thomas Gallo (40)

A disposizione: 16 Bautista Bernasconi (4), 17 Federico Zani (73), 18 Nahuel Tetaz (29), 19 Niccolò Cannone (59), 20 Lorenzo Cannone (25), 21 Alessandro Garbisi (28), 22 Jacob Umaga (14), 23 Tommaso Menoncello (31).

()= presenze in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Corniel Els, Simone Ferrari, Toa Halafihi, Gianmarco Lucchesi, Leonardo Marin, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, Giovanni Pettinelli, Onisi Ratave, Scott Scrafton.

Arbitro: Hollie Davidson (SRU).

Assistenti: Cwengile Jadezweni e Morne Ferreira (SARU).

TMO: Mike Adamson (SRU).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #STOvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e in diretta tv su Eurosport 2.