Benetton-Ulster, ecco le formazioni ufficiali. Leoni a caccia del tris di vittorie

Terminato il periodo natalizio e disputati i due derby contro le Zebre Parma a cavallo tra la vigilia di Natale e il giorno di San Silvestro, per i Leoni l’Epifania è sinonimo di sfida all’Ulster Rugby. Domani, sabato 7 gennaio alle ore 14.00, i biancoverdi tornano allo stadio Monigo di Treviso. Nel Round 12 di United Rugby Championship dell’annata 2022/2023, la franchigia trevigiana attende la corazzata irlandese di Ulster Rugby. Domani a Monigo sarà pure tempo di Family Day.

Reduce dai due successi consecutivi nei derby, – tre vittorie di fila considerando pure la vittoria esterna di Bayonne in Challenge Cup di metà dicembre – per il Benetton Rugby domani si tratta di una sfida importante contro una delle formazioni migliori del torneo. La truppa di coach Bortolami occupa il settimo posto con 29 punti, in una graduatoria che vede diverse compagini raccolte nel giro di poche lunghezze. Dall’altra parte Ulster è terza in graduatoria con 36 punti e viene dal k.o. contro Munster di una settimana fa.

PRECEDENTI: Nei 20 precedenti totali fra le due formazioni, gli irlandesi hanno vinto in 17 circostanze. Poi due pareggi e un solo successo dei Leoni.

LA DIREZIONE ARBITRALE: La partita di domani sarà diretta dal gallese Ben Whitehouse. Assistenti saranno gli italiani Filippo Russo e Filippo Vinci. Al TMO il gallese Sean Brickell.

LA FORMAZIONE DEI LEONI: Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per la formazione di domani ha delineato la seguente formazione, consapevole di alcuni indisponibili importanti. Nel triangolo allargato torna titolare da estremo Rhyno Smith, mentre le ali saranno confermate: a sinistra Onisi Ratave e a destra Edoardo Padovani. Al centro nuovamente spazio al duo composto da Ignacio Brex e da Tommaso Menoncello. Cerniera in mediana con la mischia guidata da Alessandro Garbisi, alla quinta consecutiva dal primo minuto, e Tomas Albornoz è il numero 10.

Per contrastare il pack di Ulster, i piloni saranno a sinistra Federico Zani e a destra Tiziano Pasquali; il tallonatore sarà Giacomo Nicotera. In seconda linea insieme Federico Ruzza ecco Niccolò Cannone. La terza linea chiude una mischia tutta italiana, con Sebastian Negri e il capitano Michele Lamaro da flanker, mentre il numero 8 è Lorenzo Cannone.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (24)

14 Edoardo Padovani (31)

13 Ignacio Brex (65)

12 Tommaso Menoncello (26)

11 Onisi Ratave (5)

10 Tomas Albornoz (24)

9 Alessandro Garbisi (21)

8 Lorenzo Cannone (20)

7 Michele Lamaro (C) (46)

6 Sebastian Negri (65)

5 Federico Ruzza (96)

4 Niccolò Cannone (52)

3 Simone Ferrari (89)

2 Giacomo Nicotera (24)

1 Federico Zani (70)

A disposizione: 16 Siua Maile (4), 17 Cherif Traore (83), 18 Tiziano Pasquali (109), 19 Riccardo Favretto (20), 20 Giovanni Pettinelli (66), 21 Sam Hidalgo-Clyne (6), 22 Jacob Umaga (6), 23 Marco Zanon (58).

()= presenze in biancoverde

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Giacomo Da Re, Dewaldt Duvenage, Corniel Els, Thomas Gallo, Toa Halafihi, Gianmarco Lucchesi, Leonardo Marin, Ivan Nemer, Joaquin Riera, Scott Scrafton, Nahuel Tetaz, Carl Wegner, Manuel Zuliani.

Arbitro: Ben Whitehouse (WRU)

Assistenti: Filippo Russo e Filippo Vinci (FIR)

TMO: Sean Brickell (WRU)