Zebre-Benetton, derby in trasferta per i "Leoni"

Questo fine settimana i Leoni torneranno a giocare dopo aver lasciato spazio alle coppe europee nell’ultimo weekend. Per il Benetton Rugby domani è in programma al Sergio Lanfranchi di Parma il primo dei due derby contro le Zebre Rugby, nel Guinness PRO14 Rainbow Cup.

Ritorna quindi il derby italiano fra Benetton Rugby e Zebre Rugby, la partita che venerdì 7 maggio (kick-off ore 19.00) vedrà i Leoni disputare il Round 2 della Rainbow Cup. Nella prima sfida della nuova competizione, andata in scena due settimane fa a Monigo, il Benetton Rugby ha battuto 46-19 i Glasgow Warriors, mentre le Zebre hanno ceduto fuori casa a Edimburgo per 24-18.

Duvenage e compagni quindi hanno 5 punti in classifica, sono primi nel girone unico da 12 squadre dell’emisfero Nord della Rainbow Cup, mentre le Zebre hanno 1 punto in classifica ed occupano l’ottava posizione.

Nella storia della competizione celtica Leoni ed i Multicolor si sono incrociati in 22 precedenti, con 15 successi per i biancoverdi e 7 per le Zebre sinora. L’ultimo derby vinto dai trevigiani fa riferimento al match di Parma del 30 agosto 2020, quando i biancoverdi sbancarono Parma per 16 a 9 grazie alle due mete di Ioane.

La supersfida di domani sera sarà diretta dal terzetto italiano composto dal fischietto Andrea Piardi e dai suoi assistenti Manuel Bottino e Riccardo Angelucci. Al TMO Stefano Roscini.

Lo staff tecnico dei Leoni diretto da Kieran Crowley ha progettato il XV del Lanfranchi tenendo conto delle assenze per infortunio, ma anche di alcuni rientri, e propone una formazione identica per 14 quindicesimi rispetto all’ultima gara contro Glasgow. Allora la formazione che scenderà in campo sabato a Parma vedrà il triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e a destra l’ex Edoardo Padovani, unico cambio rispetto a due settimane fa. Al centro spazio per Marco Zanon e per Ignacio Brex. La mediana è gestita da Paolo Garbisi all’apertura e da capitan Dewaldt Duvenage che avrà le chiavi della mischia.

Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni Thomas Gallo e Filippo Alongi, con tallonatore Corniel Els. In sala macchine la coppia italiana formata da Niccolò Cannone e Federico Ruzza. La mischia si sublima con la terza linea formata dai flanker Riccardo Favretto e Michele Lamaro. Numero 8 sarà Toa Halafihi.

Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward (122),

14 Edoardo Padovani (8),

13 Ignacio Brex (42),

12 Marco Zanon (37),

11 Monty Ioane (64),

10 Paolo Garbisi (8),

9 Dewaldt Duvenage (c) (52),

8 Toa Halafihi (34),

7 Michele Lamaro (17),

6 Riccardo Favretto (13),

5 Federico Ruzza (67),

4 Niccolò Cannone (25),

3 Filippo Alongi (15),

2 Corniel Els (8),

1 Thomas Gallo (13).

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi (11), 17 Ivan Nemer (12), 18 Marco Riccioni (35), 19 Irné Herbst (60), 20 Sebastian Negri (46), 21 Manuel Zuliani (15), 22 Callum Braley (11), 23 Ratuva Tavuyara (42).

*Tra parentesi le presenze in Benetton Rugby

Head Coach: Kieran Crowley.

Indisponibili: Tommaso Allan, Tomas Baravalle, Matteo Drudi, Hame Faiva, Simone Ferrari, Marco Lazzaroni, Luca Morisi, Tiziano Pasquali, Giovanni Pettinelli, Nicola Quaglio, Luca Sperandio, Braam Steyn, Cherif Traoré, Federico Zani.

Zebre Rugby Club:

15 Michelangelo Biondelli (24), 14 Pierre Bruno (27), 13 Federico Mori (13), 12 Tommaso Boni (100) (Cap), 11 Gabriele Di Giulio (46), 10 Paolo Pescetto (10), 9 Nicolò Casilio (18), 8 Renato Giammarioli (56), 7 Johan Meyer (99), 6 Potu Junior Leavasa (8), 5 Ian Nagle (24), 4 David Sisi (62), 3 Eduardo Bello (62), 2 Luca Bigi (15), 1 Danilo Fischetti (26)

A disposizione:

16 Oliviero Fabiani (128), 17 Paolo Buonfiglio (9), 18 Matteo Nocera (13), 19 Leonard Krumov (60), 20 Iacopo Bianchi (15), 21 Guglielmo Palazzani (144), 22 Carlo Canna (100), 23 Enrico Lucchin (21)

Head Coach: Michael Bradley

Arbitro: Andrea Piardi (FIR).

Assistenti: Manuel Bottino (FIR) e Riccardo Angelucci (FIR).

TMO: Stefano Roscini (FIR)

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #ZEBvBEN, o scaricando l’App ufficiale dei Leoni https://bit.ly/3jiDlLZ ed in diretta su DAZN.