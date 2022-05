Tennis Trophy di Bibione: Agata Maria Buzzo è la più brava tra gli under 9

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Bibione, si è conclusa la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Tappa Mini che è iniziata il 30 Aprile fino al 08 Maggio dai 9 ai 12 anni ha incoronato una trevigiana tra le più piccine. Si tratta di Agata Maria Buzzo dello Sporting Life Center di Vacil che tra le bambine dei 9 anni è risultata la migliore. Nel tabellone degli under 10 invece ha centrato la finale dopo aver regalato 4 match point. La tappa trevigiana sarà a Motta di Livenza e si terrà per i più piccoli “Mini” dal 11 al 19 Giugno e per gli Junior dal 18 al 26 Giugno. Sempre per le giovani racchette dal 21/5 al 05 Giugno ad Altivole torneo dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni già aperte che scadranno per le ore 12 del 19/5.