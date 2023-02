In bici nel cuore delle colline di Valdobbiadene e campione Olimpico Paolo Bettini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tra il classico appuntamento con la Greenfondo Paolo Bettini e la prima edizione della Geogravel Tuscany, BikeandTaste si prepara ad una stagione entusiasmante e propone tre nuove experience tutte da pedalare e…gustare! Capitanate dal pluricampione del Mondo e olimpico Paolo Bettini, queste avventure spaziano dalle suggestive colline Unesco di Valdobbiadene e Conegliano alle affascinanti Strade Grigie della Val di Cecina dove sperimentare l’autentico spirito gravel. L’obiettivo è quello di sempre, godersi ogni singolo minuto in sella e, allo stesso tempo, scoprire le eccellenze del territorio, fermarsi a pranzo nelle osterie tipiche, degustare i vini all’interno di cantine storiche e respirare l’atmosfera autentica di luoghi che raccontano storia, tradizione e bellezza. La bicicletta diventa dunque un mezzo per aprire nuovi orizzonti di esplorazione e per vivere una vacanza a trecentosessanta gradi, appagando tutti i sensi. L’arrivo della primavera è l’occasione giusta per partire alla ricerca di nuove emozioni con la Prosecco Bike Experience che promette di riscoprire le gite all’aria aperta e respirare i profumi della stagione. Protagoniste le colline di Conegliano e Valdobbiadene, luoghi incantati dove bere a sorsi la bellezza della natura, grazie all’armonia degli storici vigneti dichiarati patrimonio UNESCO. Qui, dal 23 al 26 marzo, i partecipanti potranno vivere una full immersion di ciclismo, relax ed enogastronomia con speciali itinerari sulla Strada del Prosecco e attraverso i luoghi della memoria della Grande Guerra. Inoltre, uno speciale programma per gli accompagnatori prevede una passeggiata lungo l’incantevole via dell’Acqua, visite culturali guidate ed escursioni a cavallo. In vista della Greenfondo Paolo Bettini prevista per domenica 4 giugno, c’è la Pedala con Gusto Experience. Quattro giorni per vivere l’avvicinamento all’evento in modo sorprendente, pedalando tra le colline della Val di Cecina, alla riscoperta delle autentiche tradizioni toscane. A partire dal 1 giugno, i ciclisti potranno pedalare sulle strade della geotermia, alternando lo sport alla degustazione di vini famosi in tutto il mondo e break gastronomici in borghi antichi dai quali godersi viste mozzafiato. Non mancano le attività dedicate agli accompagnatori che potranno godersi emozionanti visite guidate alle riserve naturali e alla misteriosa Volterra, terra di streghe ed alabastro. Infine, gli appassionati del gravel non possono perdersi la GeoGravel Tuscany Experience. Quattro giorni indimenticabili che faranno sperimentare ai partecipanti il vero spirito dell’esplorazione off-road, immergendosi totalmente nella selvaggia e intatta natura delle colline metallifere. Una fuga dal traffico in piena regola che, dal 21 al 24 settembre porterà i GraveLovers a percorrere le suggestive Strade Grigie che per chilometri e chilometri conducono lontano dalla civiltà e dall’asfalto, tra la macchia mediterranea e i poderi isolati. Escursioni guidate e altre sorprese aspettano tutti gli accompagnatori. Per concludere in bellezza, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare alla prima edizione della GeoGravel Tuscany, una ride unica nel suo genere che promette di superare i confini del concetto di gravel a cui siamo abituati. Tempo dunque di pensare alle prossime vacanze in bicicletta, le prenotazioni sono aperte e hanno disponibilità limitate. Ciascun pacchetto turistico è operato dall’agenzia Moving Events e si possono riservare i propri posti sui canali dell’agenzia o tramite il portale BikeandTaste. Per qualsiasi informazione contattare info@bikeandtaste.com