Bizzotto, al Piancavallo, per il titolo CRZ

Il primo obiettivo della stagione è ad un passo soltanto ed il prossimo fine settimana sarà particolarmente caldo per un Giampaolo Bizzotto che si prepara ad affrontare l'ultimo e decisivo appuntamento con la Coppa Rally ACI Sport di zona quattro. Il pilota di Tombolo si presenterà al via del Rally Piancavallo vestendo i panni del leader della classifica provvisoria di classe Rally4, chiamato a giocare una partita molto delicata. Un solo punto di vantaggio su Caldart, due su Lusso, cinque su Finotti ed otto sulla coppia Duca e Rossetto non permetteranno al portacolori di Xmotors Team, sostenuto come di consueto da La Superba, di cullarsi sugli allori anche in virtù del coefficiente maggiorato a 1,5. “Siamo al via dell'ultimo appuntamento con la CRZ di zona quattro” – racconta Bizzotto – “e siamo al comando della classifica ma, dietro di noi, abbiamo almeno quattro o cinque piloti che possono tranquillamente soffiarci il titolo. Il coefficiente del Piancavallo sarà a quota 1,5 quindi i punti i palio sono davvero molti e non possiamo permetterci di gestire la situazione. Dovremo dare il massimo, come sempre, perchè vogliamo portare a casa titolo e pass per la finale.” La classica friulana, in programma tra Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre, sarà un importante crocevia per il patavino per altri due obiettivi di questa stagione, ad iniziare da un R Italian Trophy che lo vede al comando delle operazioni, risicato il margine su Finotti, mentre nel Trofeo Pirelli Accademia sono ben undici le lunghezze da recuperare nei confronti dell'attuale leader. “Se la CRZ si fermerà qui le altre due continueranno” – sottolinea Bizzotto – “quindi sarà importante cercare di portare a casa punti, sia in R Italian Trophy che nella serie Pirelli.” Confermato il pacchetto a disposizione di Bizzotto con PR2 Sport che gli metterà a disposizione una Peugeot 208 Rally4, vettura con la quale ha già colto il successo sia al Bellunese che al Valli della Carnia, mentre al suo fianco ritroveremo l'immancabile Sandra Tommasini. Due le giornate di gara, ad iniziare da un Venerdì che metterà sul piatto la speciale spettacolo “Borgo di Poffabro” (4,98 km), antipasto di un Sabato che si svilupperà sul doppio passaggio di “Manazzons” (5,93 km), “Pradis” (18,75 km) e “Barcis - Piancavallo” (14,90 km). La validità del Piancavallo per il Campionato Italiano Rally Asfalto contribuirà ad arricchire la platea di pretendenti ai quartieri nobili, in grado di recitare un ruolo chiave anche nella CRZ. “Sono molto felice di partecipare a questa gara” – conclude Bizzotto – “perchè è organizzata molto bene ed infatti è stata premiata quest'anno con la titolazione per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Questa, oltre al maggior lustro per l'organizzatore, significa che la concorrenza sarà ancora più agguerrita per noi e che potrebbero esserci outsider in grado di sottrarre punti in ottica di CRZ. Cercheremo di difenderci su queste strade mitiche e punteremo ad un buon risultato, quello che ci possa permettere di avere l'accesso alla finale nazionale di Cassino.”