Bizzotto e Zamberlan aprono la caccia a Scorzè

Inizia il mese di Agosto e, come ormai da tradizione, questo significa che in Triveneto è tempo di scendere in pianura, in occasione del Rally Città di Scorzè. Il classico appuntamento con la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona, in programma per il fine settimana, vedrà Xmotors Team ai nastri di partenza con due punte di indubbio prestigio, rinnovando la collaborazione con la scuderia La Superba che le iscriverà entrambe. Le luci della ribalta saranno indubbiamente puntate sull'uomo da battere, quel Giampaolo Bizzotto che nel 2022 è salito sul gradino più alto del podio assoluto, indossando una corona d'alloro che, assieme a Sandra Tommasini, sarà chiamato a difendere nel weekend. Il pilota di Tombolo tornerà ad affidarsi alle cure di PR2 Sport, scendendo in campo con una Skoda Fabia Rally2 Evo con la quale cercherà di confermare, ad ogni costo, il numero uno. “Prima di tutto vorrei ringraziare, di cuore, tutti i nostri partners” – racconta Bizzotto – “perchè è solo e soltanto merito loro se saremo al via del Città di Scorzè con una vettura da assoluto. Stiamo portando avanti la stagione in Rally4, seguendo la CRZ di zona, e questa partecipazione non era in programma. Visto l'ottimo risultato del 2022 io e Sandra cercheremo di fare del nostro meglio per essere competitivi. Vincere non è mai facile ma ripetersi lo è ancora di più. Cercheremo di difenderci e di dare battaglia. Dalle voci di corridoio sembra che l'elenco partenti sarà bello nutrito, come sempre del resto, quindi prevedo una grande lotta.” Gara sostanzialmente di casa per un Daniele Zamberlan alla ricerca di riscatto, archiviato prematuramente un programma che doveva vederlo a tempo pieno nell'International Rally Cup. Il pilota di Casale sul Sile, reduce da un paio di annate nella classe maggiore, ripartirà da quel 2020 che lo vide emergere dall'insidiosa campagna veneziana con un buon secondo di classe. Stessa vettura di quell'occasione, la Renault Clio Super 1600 qui messa a disposizione da MotulTech Racing, e medesimo navigatore, con Enrico Nicoletti già pronto alla sua destra. “Ho corso qui oltre una decina di edizioni” – racconta Zamberlan – “e, se non ricordo male, dovrebbero essere tredici o quattordici. È dal 2020 che non salgo sulla Clio Super 1600, una vettura favolosa e che mi ha regalato importanti soddisfazioni. Dopo due stagioni con la Skoda ed un Elba lampo con la 106 possiamo dire che sarà una specie di ripartenza con le anteriori. Dovremo ripartire da capo. Cercheremo di riprendere fiducia, dopo la brutta botta dell'Elba, e punteremo ad essere competitivi, sia per la nostra classe che tra le due ruote motrici.” Nove le prove speciali in programma per la due giorni di Scorzè, ad iniziare da un Venerdì 4 Agosto che sarà incentrato sulla spettacolo “Base” (2,55 km), antipasto di un Sabato 5 Agosto che vivrà sul doppio passaggio di “Fassinaro” (10,80 km), “Preganziol” (5,14 km) e “Zero Branco” (7,40 km), prima di spostarsi verso la “Fassinaro Mini” (5,90 km) e ripetere la “Preganziol”, andando a completare i poco più di sessanta chilometri cronometrati.