Al Bnl del Park Tennis i primi verdetti: assegnati i titoli dei doppi maschile e femminile

Alla tappa provinciale del Bnl Sabato 12 sono stati emessi i primi verdetti. I tornei di doppio hanno chiuso il primo sipario sulla kermesse iniziata a metà Febbraio. Nel maschile i favoriti Andrea Camarin dello Sporting Life Center di Vacil accompagnato dal giocatore del Park di Villorba non hanno smentito l’assegnazione di teste di serie numero uno. In finale non ci sono andati con i numero due, bensì con gli enfant terribles del Motta di Livenza Leonardo Granzotto e Edoardo Marson. Partita deliziosa, combattuta più nel primo set dove gli esperti doppisti più anziani riuscivano a divincolarsi soltanto nel fatidico settimo game. Bravi i giovani che hanno dimostrato di essersi meritati la finale, in quanto dotati di un gioco brioso, ma non continuo, risultato più falloso, specie al servizio. Camarin e Frate sono riusciti ad imporsi per 6/3 6/2. Terzi posti per D’Angelo-Cattaneo e Carnio-Daniel.

Nel femminile la coppia invincibile in provincia è risultata quella dell’Eurosporting con Loredana Lagonigro-Martina Miglioranza che hanno concluso per 6/3 6/1 con le castellane Sabrina Zigante-Valeria Bianchi, accreditate della tds 1. Le winners invece sono spuntate dalle retrovie e con tre vittorie sono salite sul gradino più alto del podio. Terze Galea e Forte dell’Eurosporting e Favaro-Corsi dello Sporting Life Center. Sempre nel pomeriggio di Sabato si è svolta anche la semifinale tra Michele Frate ed Andrea Camarin, vinta dal tennista di casa con un doppio 6/1.

Il programma di Domenica vede alle 14.00 la finale del singolare femminile tra Sara Bianchini della Barchessa e Giulia Favaro dello Sporting Life Center. Alle 15.30 Marcello Chiozzi dell’Eurosporting con Michele Frate del Park di Villorba. Entrambe le finali saranno date in diretta Facebook dal sito del Park di Villorba. Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Sono 104 i tennisti in lizza. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con una cinquantina di concorrenti, coordinati da Loredana Venturini. Sono 70 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4, competizione che si concluderà il 27/3. Al Villa Guidini è in svolgimento il rodeo di 4^ maschile diretto da Giuseppe Longordo con 28 concorrenti. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.