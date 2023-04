Chiuso il draw di terza al bnl allo Sporting life center di vacil ciclone spataro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Day seven allo Sporting Life Center di Vacil dove fino al 23 Aprile si terrà la fase regionale del BNL femminile, pre- qualificazioni agli internazionali di Roma. Una trentina di giocatrici di 2^ categoria in lizza, draw di seconda che inizia oggi. Dirige Gabriele Bresolin, supervisione di Mauro Granzotto e risultati in diretta sul sito della Fit live scores. Tra le big che scenderanno in campo ci saranno la 2.1 marchigiana Giorgia Pinto, la veterana internazionale 2.2 Cristiana Ferrando e le 2.3 Elisa Visentin in forza al Bolzano e Valeria Muratori del Sassuolo. Tra le 2.4 la trentina Caterina Odorizzi che ha già fatto bene anche a Pordenone e la patavina Elisa Cesarina Vincenti. Promosse le top girls di 3^ categoria: Ema Perea, Laura Spataro, Beatrice Bevilacqua, Daniela Roman, Elisa Borsato e Alice Bertazzon. Le gare di Venerdì 14. Alle 16.30 Alice Bertazzon-Emma Tancredi; alle 18.00 Chiara Albiero-Ema Perea e Daniela Roman-Aurora Vignaduzzo; 19.30 Beatrice Varini-Maddalena-Cibien. Quella in corso allo Sporting Life Center è una tappa importante, che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Già nel fine settimana lo spettacolo aumenta con il main draw, dove inizieranno gli incontri con le migliori players italiane. Ad esempio la veterana internazionale Cristiana Ferrando 27enne ha avuto un best ranking Wta 247 ed ora viaggia intorno alle 550. La 31enne Giorgia Pinto invece gira con posizioni internazionali intorno alle 800 mondiali, ma preferisce gli incontri tricolori dove ha una classifica superiore. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin sta già allestendo la kermesse con tantissimi eventi collaterali. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. PROSSIMI TORNEI IN PROGRAMMA: Weekend Rodeo allo Sporting Magi il 15 e 16 Aprile con direzione di Cesare Gabieli. Sono 23 le donne in gara con la supervisione di Francesco Salustri. Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Da domani saranno 108 i players in tenzone. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile.