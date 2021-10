Dal calcio alle bocce: mister Bepi Pillon si tessera con la Bocciofila Preganziol

Michele Zanlorenzi della Bocciofila Preganziol che dopo moltissimi anni ha ripreso a giocare, ha un nuovo partner su cui contare in occasione delle competizioni a coppie. Si tratta di Bepi Pillon, classe 1956, che dalla fine degli anni 60’ inizi 70’con Michele era la coppia regina nel panorama giovanile delle bocce “raffa” regionale e nazionale. Bepi, per chi non lo conoscesse, è stato giocatore di calcio che dal suo paese, Preganziol, emigrò a Torino per giocare nella Juventus nel 1972 e quindi smise di giocare alle bocce. Come giocatore di calcio lo ricordiamo in varie squadre per poi iniziare la carriera di allenatore e passare da Treviso, Padova, Genoa, Ascoli, Carpi, Pescara e lo scorso campionato a Trieste. Dopo 50 anni, quindi, Bepi ha ripreso in mano le bocce e dopo alcuni allenamenti domenica calcherà le corsie di gioco quale bocciatore in coppia con Michele nella competizione regionale indetta dalla società alla quale è cartellinato in categoria C la Bocciofila Preganziol.