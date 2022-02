Bocce, Bravin e D'Alia-Pierobon sono i nuovi campioni provinciali

Domenica febbraio la bocciofila DLF Cortesissima di Treviso ha organizzato il Campionato Provinciale Categoria B Individuale e Coppia categoria C. La manifestazione è stata dominata dalla bocciofila San Bartolomeo di Treviso conquistando entrambi i titoli in palio nell’individuale di B con Dino Bravin e nella Coppia di C con Biagio D’Alia-Luigi Pierobon, ottima la prova degli giocatori della Concordia Moglianese classificatesi al 2° e 3° posto nella Coppia categoria C. Queste i risultati : Individuale Categoria B: 1° Classificato Bravin 20 Dino(San Bartolomeo), 2° Stocco Dante (Giorgione 3villese), 3°Cavinato Giuliano (Olimpia ), 4° Pillon Nicola (Bredese). Coppia Categoria C:1° Classificato D'Alia Biagio e Pietrobon Luigi (San Bartolomeo), 2° Favaro Sergio e Cappellazzo Federico (Concordia Moglianese), 3° Ghezzo Antonio - Giusto Giorgio e Furlan Renato e Luciani Umberto (San Bartolomeo), ha diretto il signor Pompeo Rossetto di Breda di Piave.

Sabato scorso presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto per la terza giornata del Campionato Italiano a Squadre di Serie A2, Girone 2 Nord, la Giorgione3villese guidata da Renato da Renato Pegorin, tecnico Luca Biliato, atleta capitano Paquale D’Alterio , atleti Giuseppe D’Alterio, Federico Piovesan, Daniel Tarantino, Angelo Sciccone,Gabriele Covolan ha invece ospitato la Briganti Mangimi Cortona Bocce (Arezzo),Tecnico: Giulia Giulia Pierozzi, Atleti: Michele Ricci, Riccardo Mazzoni, Giacomo Cecchi, Michele Mazzoni, Alessandro Trenti. L’incontro è stato a senso unico ,la Giorgione3villese nel primo tempo (Terna e Individuale) 4-0, il secondo tempo Coppie 4-0, nulla da fare per la Cortona Bocce che esce sconfitta per per 8-0.Questo lo score:D’Alterio Pasquale - Piovesan Federico - Tarantino Daniel vs Ricci Michele - Mazzoni Riccardo – Cecchi Giacomo 8-2, 8-2; D’Alterio Giuseppe vs Mazzoni Michele 8-3, 8-4; D’Alterio Pasquale - Piovesan Federico vs Mazzoni Riccardo - Ricci Michele 8-4, 8-1; D'Alterio Giuseppe - Tarantino Daniel (2° set Sciccone Angelo) vs Mazzoni Michele (2° set Trenti Alessandro) - Cecchi Giacomo 8-3, 8-3. Gli altri risultati: Sassari (SS) vs Sangiustese (MC) 5-3; C.B. Soleminis (CA) vs Lucrezia (PU) 7-1; G.S. Rinascita (MO) vs Pieve a Nievole (PT) 4-4; Classifica: punti 9 Giorgione3villese, p.6 Sassari, p. 5 G.S. Rinascita, p. 4 Pieve a Nievole,Termosolar Soleminis Bocce, p.3 PM Group Lucrezia, p. 1 Sangiustese e Briganti Mangimi Cortona.