Bocce, la Giorgione3Villese vince la “6^ Coppa Palagina“

A Pistoia la bocciofila Pieve a Nievole ha organizzato la “6^ Coppa Palagina“ a cui hanno partecipato 55 coppie (26 categoria A - 19 catategoria B - 10 catategoria C) provenienti dalle regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Campania,Lazio e Veneto. Le fasi eliminatorie si sono disputate con inizio alle ore 14,30, le finali in serata presso il bocciodromo comunale di Pieve a Nievole alla presenza di folto pubblico. A contendersi l’ambita vittoria con piacevolissima sorpresa sono state due formazioni composte entrambe con una donna, Nicole Brugnera e Pasquale D’Alterio (Giorgione3villese,Treviso) Vs Manuela Sabatini e Silvano Mazzoni della bocciofila Garfagnana di Lucca. La partita è stata piacevole ed equilibrata, poi la formazione trevigiana ha allungato ed ha conquistato una meritata vittoria per 12-6. Questa la classifica: 1^ Classificata Nicole Brugnera - Pasquale D’Alterio (Giorgione3villese, Treviso), 2^ Manuela Sabatini - Silvano Mazzoni ( Garfagnana, Lucca), 3^ Fabio Cedrini - Luca Nadini (S.T.M. Baldini, Bologna), 4^Francesco La Grotteria - Arrigo Morosi ( Pistoiese, Pistoia), 5^ Alessandro Stia - Giancarlo Gori (S. Angelo Montegrillo, Perugia), ha diretto il signor Alfonso Ruggiero di Pistoia.