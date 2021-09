Bocce, Luciano Carniel è il nuovo campione provinciale

A Breda di Piave, la bocciofila Bredese, guidata da Alberto Spigariol ha organizzato il Campionato Provinciale Individuale per la categoria C, 55 gli atleti partecipanti. Le fasi eliminatorie si sono svolte al mattino con inizio alle ore 9,00, le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via S. Pio X a Breda di Piave alla presenza di un folto pubblico. Tra gli applausi dei presenti si è laureato Campione Provinciale Luciano Carniel alfiere della Ponte di Piave superando nella finale Alfredo Gabin portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, al terzo posto Alessandro Scantamburlo della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto e Renato Furlan della San Bartolomeo di Treviso,ha diretto il signor Giancarlo Stefanel.

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA: CONCORDIA MOGLIANESE - ANTENORE PRIMAVERA 5-2

Sabato scorso a Mogliano Veneto presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C si è disputato l’incontro di ritorno del Campionato nazionale di Promozione di 1^ Categoria tra la Concordia Moglianese (Treviso) e l’Antenore Primavera ( Padova ). La Concordia Moglianese guidata da Pietro Padoan, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Manuela Russolo , Giuseppe Gallinaro, Luciano Sartor e Alessandro Scantamburlo, per l’Antenore Primavera guidata da Federico Guerra, atleta capitano Nereo Polo, atleti Michele Simoni, Stefano Pradella, Sergio Bertazzolo, Fabio Cavazzana, Paolo Cecchinato. Nel primo turno: (Terna) vince la Concordia , nell’Individuale vittoria dell’Antenore Primavera, quindi set 2-2 perfetta parità . Nel secondo turno (Coppie) i trevigiani, sostenuti dal pubblico presente, esprimendosi a buon livello hanno conquistato la vittoria set 5-2 e si qualificano per il turno successivo in programma sabato prossimo con la bocciofila Raldon di San Giovanni Lupatoto (Vr). Questo lo score dell’incontro: (Terna) Russolo,Sartor, Gallinaro Vs Polo (2° set Pradella),Cecchinato (2° set Cavazzana) 8-4, 8-3; (Individuale) Scantamburlo Vs Bertazzolo 6-8,4-8; 2° Turno (Coppie) Russolo,Sartor Vs Simoni,Pradella 8-3; Callegari, Gallinaro Vs Cavazzana,Bertazzolo 8-6,8-3. Gli altri risultati: Raldon (Vr) Vs San Sebastiano (Ve) 5-3 (6 -2 tiri ai pallini); Mozzecane (Vr) Vs Olimpia (Tv) 4-4; Magnabosco (Vi) Vs Predazzo (Tn) 2-2. Prossimi incontri di andata si disputeranno sabato 2 ottobre il ritorno sabato 9 ottobre : Raldon (Vr) Vs Concordia Moglianese (Tv); Predazzo (Tn) Vs Olimpia (Tv).