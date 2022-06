Bocce, il "Memorial Soci" di Preganziol va alla Concordia Moglianese

Il Circolo Bocce Preganziol, guidato da Michele Zanlorenzi , ha organizzato il “ Memorial Soci “ due gare regionali a coppie, la prima per tesserati categoria B, la seconda per tesserati categoria C, vi hanno partecipato 26 coppie di categoria B e 35 di categoria C, provenienti da società di Padova, Treviso, Venezia, Ferrara. Le eliminatorie si sono disputate nei giorni 14 e 15 giugno le finali venerdì 17 alle ore 19,30, alla presenza di un folto pubblico. La vittoria l’hanno meritatamente conquistata Marino Donà e Adriano Buosi alfieri della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando in finale 12-7 Giuseppe Graziano e Giuseppe Rossi della San Bartolomeo di Treviso, al terzo posto Pasquale Iannucci-Antonio Ferretto del Circolo Preganziol (Tv), quarti Biagio D’Alia e Renato Furlan della San Bartolomeo di Treviso. Nella categoria C si sono imposti Carlo Sias e Livio Favaro portacolori veneziani della Serenissima di Favaro Veneto superando 12-5 Daniele Pazzini e Leonardo Gigli della Porottese di Ferrara, al terzo posto Massimo Calore-Salvatore Giustini (Serenissima,Venezia), quarti Loris Vian-Aronne Michieletto (Ai 3 Mulini,Padova). (foto podio)

DANIELE ALESSI E NICOLA BUSON (JOLLY-VERONA) DOMINANO NEL GRAN PREMIO CITTA’ DI MOGLIANO VENETO - PIERO SARTORET E MARIO DE VETTOR VINCONO NELLA CATEGORIA C Domenica a Mogliano Veneto la bocciofila Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato ha organizzato il “ Gran Premio Città di Mogliano Veneto “ con la partecipazione di un centinaio di coppie ,delle categorie A/B e C, le eliminatorie si sono disputate nei bocciodromi della Marca ,Villorba,Preganziol, San Bartolomeo e Olimpia di Treviso, Breda di Piave, Ponte di Piave, Motta di Livenza e Mogliano Veneto nel bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C dotato di aria condizionata, dove nel pomeriggio si sono disputate le fasi finali alla presenza di una splendida cornice di pubblico. La vittoria nelle categorie A/B è andata a Daniele Alessi e Nicola Buson portacolori veronesi della Jolly, superando i vicentini Vania Mirco-Ravazzoli Francesco(B.R.P. Zanè,Vicenza),3^ Tarantino Daniel-Covolsn Gabriele (Giorgione3villese,TV), 4^Girotto Diego-Vazzoler Gianluigi (F.A.O. Motta di Livenza,Treviso),5^Benedet Edo-D'Alia Carmine (San Bartolomeo,Treviso), Tunzi Michele-Soligo Mario (Bredese,Treviso),Zago Andrea-Grigoletto Paolo (Ai 3 Mulini, Padova), Favaro Livio-Sias Carlo (Serenissima,Venezia). Questa la classifica della categoria C : 1^ Sartoret Piero-De Vettor Mario ( Virtus Murano, Venezia),2^ Tosato Sergio-Pesce Adriano (C.B.Scorze',Venezia), 3^D'Alia Biagio-Furlan Renato (San Bartolomeo, Treviso),4^Avanzi Stefano- Migliorini Andrea (Granzette, Rovigo), 5^Scarpa Massimo-De Favari Sergio (USB Zelarino, Venezia), Donà Marino-Buosi Adriano (Concordia Moglianese, Treviso), sono seguite le premiazioni alla presenza dei dirigente della Concordia Moglianese,del Vice sindaco di Mogliano Veneto, Giorgio Copparoni e dell’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan. (foto vincitori Alessi e Buson e autorità)

GIUSEPPE D’ALTERIO SI AGGIUDICA IL “58° TROFEO CITTA’ DEI MILLE A BERGAMO “ Domenica a Bergamo la bocciofila Orobica Slega ha organizzato il “58° Trofeo Città dei Mille “ con la partecipazione di 64 individualisti tra i migliori della categoria A. Dopo una partita equilibratissima giocata ad alto livello è risultato vincitore Giuseppe D’Alterio Alfiere della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Tv), superando 12-11 Alfonso Nanni della Boville di Roma, terzo Giuliano Di Nicola (Boville, Roma), quarto Massimo Bergamelli (Caccialanza,Milano).