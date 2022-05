Bocce, il Trofeo Mosole lo vince la coppia Donà-Buosi della Concordia Moglianese

La scorsa settimana a Breda di Piave la bocciofila Bredese ha organizzato il “Trofeo Mosole - Soluzioni Edili “ gara regionale serale con la partecipazione di 80 coppie categoria C, le eliminatorie si sono disputate martedì 24 e mercoledì 25 maggio, le finali venerdì 27 ore 20,00 presso il bocciodromo comunale di Breda di Piave alla presenza di un folto pubblico.Dopo un piacevole partita si sono imposti Adriano Buosi - Marino Donà e alfieri della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando nella finale Sergio Tosatto e Giancarlo Simion portacolori del Circolo Bocce Scorzè (Ve), al terzo posto Giuliano Busato - Luigi Fierro (Furlan Artico Omo) di Motta di Livenza, quarti Biagio D’Alia - Renato Furlan (San Bartolomeo,Treviso), 5^Tito Merlo - Luigi Renzo Fava (Dlf Cortesissima,Treviso,Marco Bianchin - Ferdinando Cavasin (Azzurralpina,Treviso), Luigi Candier - Tiziano Carniato (Ai Tre Mulini,Padova), Renzo Tonon - Gianmaria Marchesin (Bredese,Treviso), 9^ Ivo Soldan - Alvio Gazzetta (Ponte di Piave,Treviso), Gianpaolo Mardegan - Rodolfo Bonan (Preganziol,Treviso), ha diretto il signor Michele Tunzi dell’AIAB di Treviso. (foto podio)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE: CONCORDIA MOGLIANESE 1 - PREGANZIOL 5-3

Sabato scorso, presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C ,a Mogliano Veneto per la 4^ giornata del Campionato Italiano a squadre di 3^ categoria girone 4, la Concordia Moglianese, Tecnico Enzo Boschiero, atleti Alessio Boschiero, Adriano Buosi, Marino Donà, Antonello Gervasutti, Danilo Giusto, Sergio Boschiero, Ennio Bernardi nello scontro diretto tra capiclassifica si è imposta con la Preganziol di Pasquale Iannucci, Dino Campigotto, Alberto Vecchi, Rodolfo Bonan,Antonio Ferretto, Giampaolo Mardegan per set 5-3, ha diretto l’incontro il signor Mario Squizzato dell’AIAB di Treviso. Altro risultato: Furlan Artico Omo (Motta di Livenza) - Olimpia (Treviso) 5-3. Questa la classifica: Concordia Moglianese guida momentaneamente la classifica con punti 10 seguita da Preganziol punti 7, Olimpia e Fao Motta punti 3. (foto Concordia M.)

MILORO GAETANO E GIANLUCA MONALDI SI AGGIUDICANO IL TROFEO CITTA’ DI PADOVA

A Padova la bocciofila Antenore Primavera ha organizzato il “ Trofeo Città di Padova “ gara nazionale con la partecipazione di 52 coppie delle categorie A/B. L’ambita vittoria, dopo un incontro equilibratissimo è andata a Gaetano Miloro-Gianluca Monaldi (Vigasio Villafranca (Vr), superando nella finale 12-10, Alessandro Orbana - Giamatteo De Carli (Mozzecane,Vr),3^ Mattia Visconti - Pietro Zovadelli (Arcos Brescia Bocce,Bs), 4^ Mauro Pradella – Claudio Azzini (Peschiera F. Castellucchio (Mn).