Bocce, Alessandro Scantamburlo e Danilo Giusto sul podio a Trebaseleghe

Sabato scorso si è concluso il “2° Trofeo Assicurazioni Generali - Memorial Lino Zago“ gara nazionale serale organizzata dalla bocciofila Ai Tre Mulini di Padova, a cui hanno partecipato 133 coppie delle categorie A/B/C tra le migliori provenienti dalle regioni Veneto, Emila Romagna, Lombardia, dalle province di Bergamo, Bologna, Ferrara, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia r Treviso.

Le fasi eliminatorie si sono svolte dal 14 giugno al 2 luglio con inizio alle ore 20,15, nei bocciodromi di Scorzè (Ve) e di Trebaseleghe (Pd) dove sabato 3 luglio con inizio alle ore 14 si sono disputate le fasi finali alla presenza di una bella cornice di pubblico. Il tanto sospirato ritorno alle manifestazioni federali è stato accolto con grande soddisfazione dai giocatori e soddisfatti i dirigenti della società organizzatrice guidati da Mauro e Riccardo Zorzetto per la quantità e la qualità delle formazioni partecipanti. La manifestazione ha visto qualificarsi per le semifinali Gianluca Formicone - Marcello Bugini della V.I.P. Credaro (Bg) Vs Francesco Busato - Gianluca Selogna della Jolly di Verona per la categoria A e nell’altra Alessandro Scantamburlo - Danilo Giusto della Concordia Moglianese (Tv) Vs Claudio Fongaro - Leonardo Borsetti della Ferrarese (Fe) della categoria C, dopo due incontri piacevoli si sono conquistati il diritto a disputare la finale, Selogna - Busato e Scantamburlo - Giusto.

La vittoria è andata ai veronesi Busato-Selogna di categoria superiore, ma grande soddisfazione per i portacolori trevigiani della Concordia Moglianese per il secondo posto in questa importante gara. Classifica finale: 1^ Selogna Gianluca-Busato Francesco (Jolly,Vr), 2^ Scantamburlo Alessandro- Giusto Danilo (Concordia Moglianese, Tv), 3^ Formicone Gianluca-Bugini Marcello (V.I.P. Credaro,Bg), 4^ Fongaro Claudio-Borsetti Leonardo (La Ferrarese,Fe),5^Caverzan Luciano-Innocente Maurizio (Giorgione3villese, Tv), 6^ Vivian Roberto-Zampieri Michele (USB Zelarino,Ve), 7^Franceschini Elio-Vian Loris (Ai Tre Mulini,Pd), 8^ Forelli Enrico-Brugnera Michele (Ai Tre Mulini,Pd), 9^ Campion Riccardo-Besutti Roberto (Centese Baltur,Fe), 10^ Dalla Schiava Kevin-Costantini Ermanno (Antenore Primavera, Pd), 11^ Coin Sante-Collari Paolo (San Sebastiano,Ve), 12^ Chiarin Grazioso-Passarella Gianni (Concordia Moglianese,Tv), 13^Pirani Andrea-Bregoli Marco (Centese Baltur,Fe), 14^ Candier Luigi-Casarin Dino (Ai Tre Mulini,Pd), 15^Momesso Soemi Vanes-Cenedese Franco (Ponte di Piave,Tv), 16^ Boscain Nicola-Crepaldi Livio (Conselvana,Pd), ha diretto Valter Driol di Venezia. (in foto Scantamburlo e Giusto).