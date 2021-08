Bocce, Alessandro Scantamburlo conquista il Trofeo Pastificio Felicetti

La bocciofila Predazzo (Trento) ha organizzato il “Trofeo Pastificio Felicetti“, gara nazionale che ha visto la partecipazione di 113 Individualisti delle categorie A/B/C/D provenienti dalle regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Lazio, rappresentanti società delle province di Bolzano,Trento,Verona,Vicenza,Padova,Venezia,Treviso,Bologna,Brescia,Roma, Modena, Reggio Emilia,Ferrara,Cremona. Le fasi eliminatorie si sono svolte al mattino con inizio alle ore 9 nei bocciodromi delle province di Trento e Bolzano, le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo dello Sporting Center di Predazzo alla presenza di una splendida cornice di pubblico. La manifestazione ha visto qualificarsi per le semifinali quattro veneti, Alessandro Scantamburlo Vs Enrico Parolo la seconda Giuseppe Stocco Vs Carmine D’Alia, Scantamburlo 12-0 e Stocco 12-5 avevano la meglio qualificandosi per la finale. La partita è stata piacevole ed equilibrata ha visto delle belle fasi di giuoco spesso applaudite dal pubblico, Alessandro Scantamburlo si è imposto con merito 12-8, conquistando la seconda vittoria consecutiva in gara nazionale. Questa la Classifica: 1° Alessandro Scantamburlo (Concordia Moglianese,Tv), 2° Giuseppe Stocco (Giorgione3villese,Tv), 3° Enrico Parolo (Pojanese,Vi), 4° Carmine D’Alia (Giorgione3vllese,Tv), 5° Benito Ziani (Campagnolese,Mo), 6° Giuseppe Criveller (Preganziol,Tv),7° Livio Deville (Predazzo,Tn), 8° Sergio Maccani (Dolomiti,Bz), 9° Roberto Zuin (Concordia Moglianese,Tv), 10° Michele Zanlorenzi (Preganziol,Tv), 11° Alberto Zaniboni (Canottieri Bissolati,Cr), 12° Sandro Urlando (Bolzano,Bz), 13° Alessio Boschiero (Concordia Moglianese,Tv),14° Matteo Fontana (Jolly,Vr), 15° Celestino Pozzato (Predazzo,Tn), 16° Nicola Zucol (Jolly,Vr), ha diretto egregiamente la signora Gianna Fracasso arbitro nazionale di Treviso.