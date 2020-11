Festa in casa Borgo Molino: il team è Campione d'Italia nella cronometro a squadre

La stagione 2020 si conferma segnata dal "tricolore" per la Borgo Molino Rinascita Ormelle che, dopo le 11 maglie di Campione Italiano già conquistate in questa annata, è andata a prendersi a Treviglio (Bg) anche il titolo nella cronometro a squadre. La disciplina di squadra per eccellenza, forse la più difficile, è tornata a premiare il team presieduto da Pietro Nardin che ha nel proprio DNA e nella propria storia la passione per la cronometro a squadre.



Manlio Moro, Stefano Cavalli, Igor Gallai e Alessandro Pinarello sono stati i più veloci della prova riservata agli Juniores disputata sulla distanza dei 31 chilometri facendo segnare uno strepitoso 36'30" alla straordinaria media dei 50,953 km/h. Una prestazione maiuscola che ha permesso ai ragazzi diretti dai ds Christian Pavanello e Carlo Merenti di precedere di 1'51" e di 2'04" i team rivali che sono saliti sul podio per ricevere rispettivamente la medaglia d'argento e di bronzo. Con questa vittoria salgono a 15 le maglie tricolori raccolte nel 2020 dalla Borgo Molino Rinascita Ormelle. Un successo che i ragazzi in casacca grigio-nero-verde hanno voluto dedicare subito al piccolo Giovanni nato, per la gioia del presidente Pietro Nardin, giovedì scorso.



"Questo successo è la sintesi e la degna conclusione del nostro 2020: una stagione difficile che ha visto la nostra formazione emergere e raccogliere numerosi successi proprio grazie allo spirito di squadra" ha sottolineato un emozionatissimo Pietro Nardin. "La cronometro a squadre è una specialità a cui siamo molto legati e questa gara era certamente tra le più attese dell'anno da tutto il nostro gruppo".



Parole condivise anche dal vice-presidente Marco Bonaldo che ha posto l'accento sul lavoro svolto da staff e atleti: "Correre un Campionato Italiano a novembre è stata una sfida nella sfida ma i nostri ragazzi si sono fatti trovare pronti e hanno saputo imporsi con un vantaggio netto su tutti gli altri. Voglio ringraziare personalmente i direttori sportivi Christian Pavanello e Carlo Merenti, tutti gli atleti che si sono sempre impegnati dal primo all'ultimo giorno e tutti i componenti del nostro staff. Siamo una squadra vera e oggi, nella specialità che premia proprio la forza del team, lo abbiamo dimostrato chiaramente una volta di più".



Stagione 2020 - I titoli italiani conquistati dalla Borgo Molino Rinascita Ormelle:

Ciclocross - Davide De Pretto

Inseguimento individuale - Manlio Moro

Corsa a punti - Alessio Portello

Omnium - Manlio Moro

Inseguimento a squadre - Manlio Moro e Alessio Portello

Madison - Manlio Moro e Alessio Portello

Eliminazione - Manlio Moro

Velocità - Lorenzo Ursella

Keirin - Lorenzo Ursella

Cronometro a squadre - Manlio Moro, Stefano Cavalli, Igor Gallai e Alessandro Pinarello

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.