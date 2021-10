Borracce d'Oro Nazionali: premi a Longo, Loro, Dall'Antonia e Farisato

Gli ex corridori Renato Longo e Luciano Loro per l'edizione 2020 e Tiziano Dall'Antonia e Lino Farisato per quella del 2021 sono i vincitori delle Borracce d'Oro Nazionali, gli ambiti riconoscimenti assegnati dall'Associazione Ex Ciclisti della Provincia di Treviso presieduta dal Germano Bisigato. Sono stati premiati in occasione del convivio del sodalizio di domenica 24 ottobre al Ristorante "All'Oasi" di via Campagnola, a Mareno di Piave. Renato Longo era assente giustificato: verrà premiato i primi di gennaio nella cerimonia a Calderba di Ponte di Piave. A Flavio Martini è stata assegnata la “Ruota d’oro”.

Quella del 2021 è stata un'edizione "doppia" delle Borracce d'Oro per gli amici dell'Associazione Ex Ciclisti della Provincia di Treviso che lo scorso anno fu rimandata a causa delle restrizioni causate dal Covid. Alla cerimonia, come da tradizione del Premio che annovera una lunga ed invidiabile lista di grandi campioni che lo hanno ricevuto, c’era il presidente dell’Uc Trevigiani Ettore Renato Barzi e il presidente del Coni provinciale Mario Sanson.

Ha fatto la sua presenza il neo-sindaco di Conegliano Fabio Chies a una delle sue prime uscite ufficiali dopo la rinnovata elezione, l’appassionato di ciclismo Lino Bet e moglie, Dino Borgobello presidente della Vecchie Glorie del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Biason, Sileno Sangion, Olivo Ciot e l’ex professionista Gianni Moro.