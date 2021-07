Imoco Volley, l'ultima conferma è "Bibi" Butigan: roster al completo

La centrale croata Bozana "Bibi" Butigan, 21 anni il prossimo 19 agosto, nativa di Mostar, è stata confermata per il secondo anno nel roster dell'Imoco Volley e sarà quindi parte integrante dello scacchiere gialloblù nella stagione 2021/22.

Nella sua prima esperienza, la scorsa stagione, si è distinta per il suo metro e novanta di simpatia e gioventù, cogliendo al volo le occasioni che il suo coach Daniele Santarelli (che la sta allenando anche quest'estate in nazionale croata) le ha offerto di scendere in campo, mettendosi in luce nella sua specialità, il muro. Per lei nelle 20 partite giocate 99 punti messi a segno. In campionato è entrata tra le prime 10 del torneo per l'efficacia del suo muro nella classifica dei muri per set, con 0.68 (23 in totale).