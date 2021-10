Bocce, campionato di prima categoria: Concordia batte Olimpia 3-5

A Treviso presso il bocciodromo comunale di via Meneghetti 7, alla presenza di una bella cornice di pubblico, sabato 16 ottobre si è disputato l’incontro di andata valido per la qualificazione ai Quarti di finale del Campionato Nazionale di Promozione di 1^ Categoria tra l’Olimpia di S. Maria del Rovere con dirigente Paolo Camolei, Tecnico Nadia Bottos, atleta capitano Ulisse Binda ,atleti Christian Marzocchi,Carla Scotti,Moreno De Col, Sergio Bellato, Mauro Ferrandi, Maurizio Zanotti e la Concordia Moglianese di Mogliano Veneto con Tecnico Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero,atleti Alessandro Scantamburlo, Roberto Callegari, Giuseppe Gallinaro, Manuela Russolo, Luciano Sartor. L’incontro è stato piacevole e molto equilibrato e il 1° Tempo (Terna ed Individuale ) si è concluso in perfetta parità set 2-2. Nel 2° Tempo (Coppie) gli ospiti sono riusciti a conquistare set 3 -1 conquistando quindi una bella vittoria per 3-5 . Questo lo score dell’incontro : 1° Tempo (Terna) Christian Marzocchi - Carla Scotti - Mauro Ferrandi Vs Roberto Callegari - Manuela Russolo (2° set Scantamburlo) - Luciano Sartor 8-3,6-8; (Individuale) Ulisse Binda Vs Giuseppe Gallinaro 5-8, 8-2; 2° Tempo: (Coppie) Christian Marzocchi - Maurizio Zanotti Vs Alessandro Scantamburlo - Sartor 8-7, 4-8; Ulisse Binda - Mauro Ferrandi Vs Roberto Callegari - Giuseppe Gallinaro 6-8, 2-8, ha diretto il signor Renato De Piccoli Aieb di Treviso. L’incontro di ritorno si disputerà sabato 23 ottobre ore 15,00 presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C a Mogliano Veneto . (foto Concordia Moglianese)

LUCIANO BATTILANA - GIOVANNI BUSON (AZZURRALPINA) PROFETI IN PATRIA

La bocciofila Azzurralpina di Caerano di San Marco guidata da Giancarlo Bresolin ha organizzato il “Memorial Soci “ gara regionale serale con la partecipazione di 77 coppie delle categorie A/B/C, le eliminatorie si sono svolte dal 4 al 14 ottobre ,le finali presso il bocciodromo comunale di via Della Pace, 27 alla presenza di un folto pubblico. Per la gioia dei numerosi supporter presenti si sono aggiudicati la vittoria la coppia beniamina di casa Luciano Battilana - Giovanni Buson alfieri dell’Azzurralpina superando nella finale i veneziani Sergio De Faveri-Massimo Scarpa della U.S.B. Zelarino, al terzo psto Luca Gatto-Giancarlo Bresolin e Giorgio Bianchin-Luciano Foscarini della Azzurralpina, Quinto posto Vincenzo Capano-Franco Cenedese (Ponte di Piave), Antonello Gervasutti-Danilo Giusto (Concordia Moglianese,Mosè Cremasco-Aldo Basso (Montello 1928 S.Pio X), Giuseppe Graziano-Giuseppe Rossi (San Bartolomeo), ha diretto Rina Camata.

LUCIANO BATTILANA-GIOVANNI BUSON CONQUISTANO IL ”2° TROFEO CORO’

“A Favaro Veneto la bocciofila Serenissima guidata da Roberto Marcato ha organizzato il “”° Trofeo Mobilificio Corò “ gara regionale che ha visto la partecipazione di un centinaio di coppie provenienti dalle regioni Emilia Romagna,Veneto, le fasi eliminatorie si sono svolte al mattino con inizio alle ore 9,00 le fasi finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Monte Cervino a Favaro Veneto davanti ad un folto pubblico. La manifestazione l’hanno conquistata Giovanni Buson e Luciano Battilana della Azzurralpina di Caerano di San Marco (Tv) superando nella finale Carla Scotti e Sergio Bellato alfieri dell’Olimpia di Santa Maria del Rovere (Tv), ottimi terzi posti per i giovani Alessio Boschiero ed Alessandro Scantamburlo portacolori trevigiani della Concordia Moglianese e Marino Santi e Massimiliano Tiozzo della Virtus Murano (Ve), al quinto Giuseppe Rossi - Giuseppe Graziano (San Bartolomeo,Tv), Renato De Piccoli - Vanes Noemi Momesso (Ponte di Piave,Tv), Sergio Bassetto-Vincenzo Suman (Serenissima,Ve), Parco Bregoli-Andrea Pirani (Centese Baltur,Fe), 9° Giuseppe Gallinaro-Enzo Boschiero (Concordia Moglianese, Tv) ha diretto il signor Maurizio Rossetto di Treviso.