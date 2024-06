Xmotors Team: Buganza, Antonello e Toldo tornano in pista nel weekend

Xmotors Team si immerge sempre di più nell'attività in pista e, dopo aver archiviato un fine settimana ricco di interessanti spunti, ecco il sodalizio di Maser già in preparazione per muovere le proprie pedine su tre campi di gara tutti da seguire. Dal 7 al 9 giugno andrà in scena il Red Bull Ring Classics, evento dedicato al motorismo storico che vedrà come fulcro il rinomato tracciato austriaco di Spielberg. In griglia, nella gara denominata Can - Am & Sports Car, troveremo Giovanni Buganza, pronto a fare il proprio esordio su una Lucchini SP Cn tremila motorizzata BMW.

«Sulla carta la nostra Lucchini è super competitiva - racconta Buganza - con l'unico neo dettato dal fatto che sarà la prima volta in assoluto che la utilizzerò. Partecipare ad un evento prestigioso di questo tipo, su un tracciato dove corre anche la Formula 1, sarà emozionante». Nelle stesse giornate, all'Autodromo di Pergusa, si accenderà la bagarre per la seconda tappa del TCR Italy, massima serie nazionale per le vetture turismo e tra le più ambite a livello continentale, con il neo arrivato Fabio Antonello che andrà a caccia di punti pesanti. Il pilota di Cittadella, al volante di una Cupra Leon TCR DSG di RC Motorsport, ripartirà dalla decima posizione assoluta nella classifica Dsg nonché dalla terza piazza nel Dsg Master. «Pista nuova per tutti o quasi - racconta Antonello - perchè sarà la prima volta che il TCR Italy scenderà a Pergusa. Dopo una prima tappa positiva a Misano, prendendo una buona confidenza con un'auto nuova per me, mi aspetto di migliorare ulteriormente qui. Mi piacerebbe risalire nella top five del Dsg ma, sulla carta almeno, dovremmo partire svantaggiati rispetto alle Audi perchè il circuito è particolarmente veloce. Non siamo però così lontani da loro».

Dulcis in fundo largo ai giovani all'Autodromo Varano de' Melegari, tra sabato 8 e domenica 9 Giugno, per il terzo atto dell'Atcc Cup nell'ambito della Formula X Italian Series. Autentico mattatore della categoria, nonostante i suoi quindici anni all'anagrafe, il giovane Tommaso Toldo cercherò di allargare ulteriormente il divario con i suoi diretti antagonisti. Il pilota di Miane, sulla Renault Clio Cup 4 di Bolza Corse, potrà sfruttare dalla sua un tracciato già visto in apertura stagionale che gli permetterà di consolidare quanto di buono già fatto. «Finalmente gareggio su una pista che conosco - racconta Toldo - e sulla quale ho corso circa un mese fa. Speriamo di trovare una bella giornata, così da poter sfruttare al meglio i dati raccolti nella prima di campionato. Siamo primi ma nulla è scontato, vista l'agguerrita schiera di piloti che sono pronti a darci filo da torcere. Non avrei mai pensato, al mio debutto su una turismo, di essere in testa ad un campionato e di giocarmi le prime posizioni dell'assoluta. Sono però consapevole del lavoro che abbiamo svolto in precedenza, dai kart ai rally in circuito e nelle endurance con varie auto. Grazie ad Xmotors Team, a Bolza Corse ed ai partners».