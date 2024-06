Benetton Rugby, la formazione per il quarto di finale contro i Bulls

​La regular season dello United Rugby Championship è terminata e il Benetton Rugby, per la prima volta da quando la competizione è denominata URC, affronterà i playoff. I Leoni giocheranno domani, sabato 8 giugno alle ore 15.30, il quarto di finale a Pretoria in Sudafrica: la gara affascinante contro i Vodacom Bulls. Si tratta del primo turno della post-season di campionato ed è una sfida secca.

Si daranno battaglia i biancoverdi, giunti settimi in classifica con 54 punti grazie a undici vittorie, un pareggio e sei sconfitte. Di fronte ci sarà la corazzata dei Bulls: i sudafricani sono arrivati secondi in graduatoria con 66 punti, a seguito di 13 successi e cinque sconfitte. Il tabellone prevede infatti che la seconda in classifica sfidi la settima con il vantaggio del fattore campo. I Bulls giocano a Pretoria, in un impianto storico come il Loftus Versfeld Stadium, che può ospitare oltre 50mila spettatori. Il Benetton proviene dalla cruciale vittoria interna contro Edimburgo (31-6) a Monigo, mentre i Bulls stanno viaggiando su una striscia di quattro successi di fila, fondamentali per conquistare la seconda piazza.

Precedenti

Quattro i precedenti ufficiali tra i trevigiani e la franchigia di Pretoria. L′unica indimenticabile vittoria per i Leoni nella finale di Rainbow Cup del 2021, disputatasi a Monigo, e tre affermazioni per i sudafricani in URC, di cui l ultima avvenuta lo scorso 18 maggio nel penultimo turno del campionato in corso.​

Arbitri

Ad arbitrare la partita di domani in Sudafrica ci sarà il fischietto scozzese Mike Adamson, mentre gli assistenti sono lo scozzese Sam Grove-White e il gallese Adam Jones. Al TMO il gallese Ben Whitehouse.​

La formazione

Il Benetton Rugby è approdato a Pretoria martedì con 28 giocatori (ecco la lista). Coach Marco Bortolami e lo staff tecnico hanno deciso per una formazione con alcune modifiche rispetto alla sfida di Monigo di una settimana fa, anche a causa di alcuni giocatori fermati da infortuni. L’head coach dei trevigiani nei trequarti mantiene Rhyno Smith a estremo. L’ala destra è Tommaso Menoncello e a sinistra conferma per Onisi Ratave. Al centro spazio al rientrante Malakai Fekitoa con Ignacio Brex. Fiducia al mediano di mischia Andy Uren e all’apertura si posiziona ancora dal primo minuto Tomas Albornoz. Nel pack biancoverde si verificano degli avvicendamenti. Thomas Gallo sarà il pilone sinistro, come pilone destro conferma per Simone Ferrari e a tallonatore subentra Bautista Bernasconi. In seconda linea il duo italiano formato da Edoardo Iachizzi con il recuperato Federico Ruzza. In terza linea nessuna modifica: un flanker è Alessandro Izekor, l’altro è il capitano Michele Lamaro. Il numero 8 è nuovamente Toa Halafihi.​

Il commento

«Lo scontro tra i due pacchetti degli avanti sarà decisivo e per questo motivo abbiamo optato di andare in panchina con il 6 più 2. Ci sono inoltre alcuni cambi per iniettare energie fresche e nuove fin dal primo minuto e gli altri ragazzi entreranno dalla panchina per finire il lavoro. Tra i trequarti abbiamo scelto di spostare Menoncello come ala e inserire Fekitoa al centro per aggiungere la massima fisicità possibile. In più Malakai ci dà molta esperienza avendo già giocato molte volte partite di questo spessore; sono sicuro che offrirà un grande contributo» conclude l’head coach Marco Bortolami sulle scelte di formazione.​​