Benetton Rugby sfiora l'impresa, in semifinale vanno i Bulls: 30-23

Dopo tre settimane dal confronto diretto in regular season, Vodacom Bulls e Benetton Rugby si sono affrontate di nuovo sabato 8 giugno nel quarto di finale di playoff dello United Rugby Championship. Partita combattutissima al Loftus Versfeld Stadium di Pretoria. I sudafricani, arrivati secondi in classifica, hanno faticato non poco contro i Leoni del Benetton Rugby che, come gladiatori, hanno sfiorato nel secondo tempo l'accesso storico alla semifinale del torneo.

La cronaca del match

Bulls subito avanti con la meta di Arendse che in velocità sfugge alla difesa biancoverde; Goosen trasforma. I Leoni soffrono, ma si difendono con le unghie e risalgono il campo, conquistando un piazzato. Rhyno Smith calcia e centra i pali, dando i primi tre punti ai suoi. Viene annullata una meta ai biancoverdi per un fuorigioco fischiato a Ruzza dal Tmo. Sul cambiamento di fronte i sudafricani vanno ancora in meta con la doppietta di Arendse, servito a rimorchio da Goosen. Il mediano di apertura casalingo converte e Bulls avanti 14-3. Il Benetton non molla la presa e trova la prima meta del pomeriggio: fallo battuto velocemente da Uren, trasmissione rapida del pallone con Fekitoa che apre a Onisi Ratave, bravo a schiacciare in tuffo in meta. Smith non trasforma. I Bulls guadagnano una punizione da metà campo e Goosen è bravo ad allungare il vantaggio sul più 11 (17-8) con cui si chiude il primo tempo. In precedenza Garbisi è subentrato a Fekitoa, colpito da una testata di Arendse.

Inizia la ripresa e Fekitoa torna in campo. Fallo in mischia dei Bulls e i Leoni vanno ai pali. Rhyno Smith non sbaglia e tre punti aggiuntivi per i biancoverdi. Cambi tra gli ospiti con Niccolò Cannone e Garbisi per Iachizzi e Uren. I sudafricani conquistano un turnover e dalla piazzola Goosen è un cecchino. Subentrano Spagnolo, Lucchesi, Lorenzo Cannone e Snyman per Gallo, Bernasconi, Ruzza e Halafihi. I Leoni scavano metri e conquistano territorio. Dalla maul nei cinque metri i biancoverdi disegnano un lungo multifase con Tomas Albornoz molto bravo a battere due avversari e andare in meta. Rhyno Smith non sbaglia. I Bulls però sono cinici e vanno in meta con la sgasata di Kriel. Goosen è infallibile e sudafricani avanti 27-18. Spazio per Zilocchi al posto di Ferrari. I Leoni non si fanno intimorire e ritornano sotto il break con la marcatura pesante di Malakai Fekitoa sulla bandierina. Smith non trasforma e poi Umaga subentra a uno stremato Ratave. I Bulls ottengono una nuova punizione e Goosen porta i suoi sul 30-23. I biancoverdi avrebbero la possibilità di segnare la meta del pareggio, ma il pallone sfugge in avanti e i sudafricani passano in semifinale. La stagione dei Leoni termina in Sudafrica, al termine di una partita gladiatoria in cui i biancoverdi sono andati a un soffio da una nuova pagina storica.