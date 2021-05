Cadetti, debutto da record per Agbortabi che vola tra gli ostacoli

Rebecca Agbortabi continua a stupire: tre settimane dopo il 40”87 nei 300 dell’Atletica Triveneta Meeting, oggi, sulla stessa pista di Treviso, la 14enne di Trevisatletica ha corso i 300 ostacoli in 45”1, miglior tempo italiano di questo primo scorcio di stagione per la categoria cadette. Per Rebecca si trattava dell’esordio assoluto nei 300 ostacoli, ma la prestazione (che le ha fruttato più di mille punti tabellari) non è una sorpresa, considerando gli ottimi risultati realizzati dall’allieva di Rolando Zuccon nell’ultimo periodo. Sabato, a Villorba, nella manifestazione che inaugurato il weekend di gare provinciali dedicate ai cadetti, Agbortabi aveva anche vinto gli 80 ostacoli in 12”4, stesso tempo realizzato dalla compagna di squadra Isabella Calzolari. Sempre nei 300 ostacoli di Treviso, applausi anche per Beatrice Buso, altro talento di Trevisatletica, scesa a 46”8. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), reduce dalla vittoria nei 2000 metri (6’46”18) del meeting bresciano di Rodengo Saiano, ha dominato i 1000 in 3’04”2. Sofia Furlan (Atl. Valdobbiadene) si è imposta negli 80 in 10”1. Sabato, a Villorba, applausi anche per Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano), arrivato a 41.31 nel giavellotto.

RISULTATI. VILLORBA (08/05). Cadetti. 100 hs: 1. Leonardo Gastaldello (G.A. Vedelago) 16”, 2. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 16”5. Asta: 1. Daniele Rui (Atl-Etica San Vendemiano) 3.00, 2. Christian Cortellaro (Atl. Villorba) 2.65. Peso: 1. Mattia Zavatarelli (Trevisatletica) 10.84, 2. Salvatore Mei (Trevisatletica) 10.32. Giavellotto: 1. Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 41.31, 2. Giacomo Paolo Fantinel (Atl-Etica San Vendemiano) 38.30. Marcia (5 km): 1. Francesco Piovesan (Atl. Ponzano) 30’34”, 2. Matteo Pavan (Trevisatletica) 31’50”7. Cadette. 80 hs: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 12”4, 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 12”4, 3. Beatrice Buso (Trevisatletica) 12”5. Alto: 1. Eleonora Fornasier (Atl. Villorba) 1.51, 2. Lucia Mazzer (Atl. Silca) 1.46. Asta: 1. Beatrice Saccon (Atl-Etica S. Vendemiano) 2.30, 2. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 2.20. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 10.30, 2. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 10.23. Marcia (3 km): 1. Anna Michielin (Atl. Ponzano) 17’48”3.

TREVISO (09/05). Cadetti. 80: 1. David Brazzo (Atl. S. Biagio) 9”6, 2. Matteo Franceschin (Atl-Etica S. Vendemiano) 9”8. 1000: 1. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite) 2’45”2, 2. Ghassan Sabar (Silca Ultralite) 2’45”4. 300 hs: 1. Alex Mazzer (VFGroup Atl. Santa Lucia) 43”9, 2. Mathis Santin (VFGroup Atl. Santa Lucia) 45”4. Alto: 1. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.72, 2. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 1.67. Triplo: 1. Andrea Calciati (Atl-Etica San Vendemiano) 11.74, 2. Leonardo Gastaldello (G.A. Vedelago) 11.53. Disco: 1. Alex Mazzero (VFGroup Atl. Santa Lucia) 24.73, 2. Mattia Zavatarelli (Trevisatletica) 19.97. CADETTE. 80: 1. Sofia Furlan (Atl. Valdobbiadene) 10”1, 2. Harriet Amponsa Agyekum (Atl. Silca Conegliano) 10”2. 1000: 1. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 3’04”2, 2. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite) 3’13”. 300 hs: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 45”1, 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 46”8. Triplo: 1. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 9.36, 2. Alice Perinello (G.A. Vedelago) 8.96. Disco: 1. Veronica Precoma (Atl. Pederobba) 13.35, 2. Aurora Tomasi (Atl. S. Biagio) 12.92.